В кино покажут «Сердце Мира»

Лучшим фильмом главного смотра отечественного кино «Кинотавр» признана картина «Сердце мира» режиссера Натальи Мещаниновой. За главный приз в этом году боролись 12 картин. В центре внимания - попытка обретения семьи и гармонии с миром. Главный герой — ветеринар на охотничьей станции в лесной глуши, мечтает стать своим для начальника и его близких. Но пока ему лучше с животными, чем с людьми. Его мир — олени, лисы, барсуки.

- Спасибо большое за признание, я очень благодарна "Кинотавру" за то, что в прошлом году обрела здесь друзей из числа коллег по фильму "Аритмия", а в этом году по фильму "Сердце мира", - поделилась режиссер Наталья Мещанинова.

"Сердце мира" также удостоили награды за лучшую мужскую рол. Ее вручили актёру Степану Девонину. Картина отмечена и Призом имени Даниила Дондурея от Гильдии киноведов и кинокритиков, редкий пример единодушия критиков и жюри.

- Это всегда было нашей мечтой - создать "Кинотавр", который был бы сердцем кинематографического мира. Тем самым фестивалем, с площадки которого стартуют молодые. На котором уважают и благодарны старшим, предыдущим поколениям, классикам, где чествуют их. На котором любят друг друга, и уважают работы друг друга. Фестиваль, куда непросто попасть - а в этом году здесь было 102 картины в отборе основного конкурса и более 400 короткометражных. Фестиваль, который нужен индустрии, работающей прежде всего для зрителя, который напоминает, что кинематограф это не просто развлечение, не просто идея провести время и даже не просто идея посмеяться, повеселиться, сопереживать. А это идея универсального теста общества на прочность, на главные ценности - на то, ради чего существует кинематограф в частности и искусство в целом, - отметил президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский на церемонии закрытия фестиваля.

В российский прокат «Сердце мира» выйдет 27 сентября. Среди картин, отмеченных на «Кинотавре» также «Русский бес» - за лучшую режиссуру, «Подбросы» Ивана Твердовского и актриса Анна Слю – за лучшую женскую роль и операторскую работу, картина Авдотьи Смирновой «История одного назначения" – за лучший сценарий, «Война Анны» - за создание пронзительного образа войны глазами ребенка. Приза за лучший фильм конкурсной программы "Кинотавр. Дебют" удостоены сразу две картины: "Глубокие реки" режиссера Владимир Битокова и «Кислота» Александра Горчилина.

Ирина СИЗОВА