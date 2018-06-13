Состоялся автопробег по Крымскому мосту

Автоколонна проследовала около 70 км от поселка Веселовка со стороны Краснодарского края до Керчи, при въезде в Крым участников автопробега встречала молодежь полуострова. Завершением движения автоколонны стало возложение цветов к Мемориалу воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на горе Митридат.

«Крымский мост открыл новые возможности для сообщения с полуостровом, значительно упростил дорогу в Крым, пользуясь этой возможностью, мы решили в День России провести автопробег и отметить этот праздник вместе с молодежью этого региона. “Молодая Гвардия” уже проводила автопробеги, и сегодня нам особенно приятно впервые проехать по Крымскому мосту. То, что акция объединяет разные регионы, разные поколения показывает не только масштаб, но и правильность ее смысла. Россия и Крым вместе и теперь уже навсегда», — приведены в сообщении слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.

Участники автопробега рассказали, что получили яркие впечатления от поездки, а теперь остановятся на несколько дней на отдых в Крыму. «До этого я уже два раза проезжал по Крымскому мосту. Это были обычные поездки, поэтому в третий раз хотелось получить особенно яркие впечатления. Этот автопробег позволил мне донести свою любовь к нашей стране», — сказал участник автопробега Владимир Зубов.