Глава МВФ предупредила об угрозах для мировой экономики

По словам Лагард, «самое большое и темное облако» над мировой экономикой — это риск подрыва доверия, вызванный «попытками поставить под сомнение методы ведения торговли, взаимодействий на мировой арене и работы международных организаций».

Несмотря на критику протекционизма, которая в последнее время стала с ее стороны более острой, глава МВФ не стала упоминать прямо администрацию Трампа, установившую ряд импортных пошлин, в частности, на сталь и алюминий, отмечает Bloomberg.

Ранее Дональд Трамп отказался поставить свою подпись под итоговым коммюнике саммита G7 в Квебеке, выразив недовольство высказываниями канадского премьера Джастина Трюдо по поводу американских торговых пошлин.

В конце марта Вашингтон ввел ввозные пошлины на сталь в размере 25 процентов и алюминий — 10 процентов, которые распространялись в том числе на традиционных партнеров США — Канаду, Индию, Японию и страны Евросоюза. В Брюсселе пообещали принять ответные меры.