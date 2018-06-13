В Турции открыли газопровод в обход России

В ней приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Сербии, Украины, а также лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы, министры энергетики нескольких стран, руководители энергетических компаний.

«Сегодня исторический день. Проект TANAP — это результат многостороннего сотрудничества. Особенно радует то, что мы открываем его ранее запланированных сроков. Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу. В июне 2019 года мы планируем осуществить по этому газопроводу первую поставку газа в Грецию. Проект даст работу десяти тысячам человек», — сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия, после чего главы государств взялись за символический вентиль.

Проект «Южный газовый коридор», частью которого является TANAP, важен для диверсификации энергоснабжения Турции и стран Европейского союза. Он предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP.