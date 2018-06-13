«Камаз» планирует создать беспилотный самосвал для карьерных работ

Автоконцерн «Камаз» собирается к 2021 г. создать беспилотный грузовик-самосвал для карьерных работ. Об этом заявил заместитель гендиректора компании по развитию Ирек Гумеров, передает ТАСС.

«Технология (создание беспилотников - ред.) будет развиваться в этом применении, сегодня это опытные поездки при сопровождении наших специалистов. Через определенное время это будет изделие, которое можно в парковых зонах использовать», - отметил он. По его словам, с 2019 г. компания начнет тестировать на закрытой территории «между заводами грузовики с автономным движением». Гумеров отметил, что «Камаз» также производит тяжелые самосвалы для карьерных работ.

Во вторник, 12 июня, «Камаз» продемонстрировал первую беспилотную разработку – 12-местный электробус ШАТЛ (Широко адаптивная транспортная логистика) «КамАЗ-1221». Для демонстрации возможностей электробуса был выбран участок протяженностью 650 м, расположенный внутри огороженной по периметру закрытой территории. Скорость движения беспилотного электробуса во время показа составила 10 км/ч.