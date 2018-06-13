Джефф Монсон прошел праймериз «Единой России»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 июня вручил российский паспорт американцу Джеффу Монсону, который ранее стал гражданином России в соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным.

Отвечая на вопросы журналистов после торжественной церемонии, Монсон сообщил, что принял участие в праймериз «Единой России». По предварительным данным, он прошел их и теперь получит право баллотироваться в депутаты городского совета Красногорска.

Воробьев, вручая паспорт, выразил надежду, что Монсон выиграет выборы в сентябре и будет работать в Красногорском совете.

8 июня Монсон заявил, что на Красногорском совете останавливаться не намерен и рассчитывает в будущем «дорасти» до Государственной думы.

Боец отметил, что решение принять российское гражданство он принял, потому что оно «шло из сердца, а не из головы». «Многие американцы не понимают моего решения. Но те, с кем я общаюсь, они понимают, что это не было какое-то эмоциональное решение типа: «Ой, мне просто Россия больше нравится», — сказал Монсон.

О российском гражданстве он просил с 2015 года. Тогда он заявил, что у него «русская душа» и что он планирует открыть в России школу смешанных единоборств для детей. В 2016 году Монсон получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.