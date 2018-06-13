2 млн. 350 тыс. рублей взыскали приставы Горячего Ключа

Лишь после своеобразной «проверки на компетентность» судебному приставу-исполнителю из Горячего Ключа удалось добиться от должника погашения крупной задолженности в полном объеме. Для этого ему пришлось убедить неплательщика, что современное законодательство Российской Федерации располагает достаточно эффективными рычагами воздействия на необязательных граждан.

Житель города-курорта, взяв в долг более 2 миллионов рублей, не торопился с его погашением. Заимодавец был вынужден искать справедливости в суде, который вынес постановление о взыскании долга в полном объеме. Исполнительный документ поступил в Горячеключевской городской отдел судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Но даже после возбуждения исполнительного производства неплательщик продолжал уклоняться от погашения долга. Приставам пришлось не единожды беседовать с ним, разъясняя, какие меры могут быть предприняты к должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лишь после того, как в отношении гражданина было вынесено постановление о временном ограничении в специальном праве на управление автотранспортным средством, мужчина опомнился и оплатил задолженность в полном объеме.

При этом, помимо основной суммы – 2 миллионов 190 тысяч рублей, должнику пришлось раскошелиться еще и на оплату исполнительского сбора – еще 153 тысячи 300 рублей. Это стало следствием безответственного отношения гражданина к взятым на себя финансовым обязательствам - пока он упрямился, срок для добровольного погашения долга прошел.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.