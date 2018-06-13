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Выездной приём главного судебного пристава Краснодарского края

Среда, 13 июня 2018 10:42
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В целях совершенствования работы по приему граждан, проживающих в районах Краснодарского края, оказания содействия заявителям, а также осуществления оперативного контроля за состоянием работы судебных приставов-исполнителей руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю — главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров проведёт выездной приём граждан в отделе судебных приставов по г. Кореновску и Выселковскому району.
Приём будет проводиться 14 июня 2018 года в 11.00, по адресу: г. Кореновск, ул. Космонавтов, 20-а.

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