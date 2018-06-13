Выездной приём главного судебного пристава Краснодарского края

В целях совершенствования работы по приему граждан, проживающих в районах Краснодарского края, оказания содействия заявителям, а также осуществления оперативного контроля за состоянием работы судебных приставов-исполнителей руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю — главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров проведёт выездной приём граждан в отделе судебных приставов по г. Кореновску и Выселковскому району.

Приём будет проводиться 14 июня 2018 года в 11.00, по адресу: г. Кореновск, ул. Космонавтов, 20-а.