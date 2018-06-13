Госдума позволит регионам создать маршруты для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта

Сегодня в Государственной Думе, в ходе очередного пленарного заседания, был принят в первом чтении законопроект о передвижении тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, не являющихся неделимыми.

«Закон позволит регионам самостоятельно определять перечень муниципальных, местных и частных автомобильных дорог, по которым разрешено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и, что важно, получать за это средства в соответствующие дорожные фонды, - пояснила инициативу депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб . – Для нашего региона проект максимально актуален. Дороги Краснодарского края последнее десятилетие являются, зачастую, единственной артерией по пропуску грузов для важнейших строек страны, и мы, учитывая климатических особенности и огромный трафик, хорошо знаем, как страдает от этого дорожное покрытие. Создание «карты тяжелых грузов» позволит максимально защитить наши дороги, получить в соответствующие фонды средства на обновление и усиление дорожного покрытия на маршрутах для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Краснодарский край несколько раз вносил такие предложения законодателям и поддерживает данную инициативу».