Мундиаль – на 100 процентов!

Цветами встречает Сочи гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Специально к важному спортивному событию на российском курорте высажено полмиллиона сезонных растений, создано 2000 квадратных метров клумб, в том числе и в виде футбольных мячей. О готовности города и Краснодарского края встречать мундиаль на открытии городского пресс-центра журналистам сообщили глава региона Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Анатолий Пахомов.

- Сочи и Краснодарский край на 100 процентов готовы для проведения Чемпионата мира. У нас даже нет ни доли сомнения, что мероприятие пройдет на высочайшем уровне. А условия для этого мы уже создали, - подчеркнул губернатор.

В Олимпийском парке Сочи глава Кубани Вениамин Кондратьев стал обладателем паспорта болельщика. В фаворитах у руководителя региона помимо традиционной российской сборной – Германия и Испания. Поэтому увидеть главу Кубани на трибунах в Сочи можно будет уже 15 июня в день матча Испания-Португалия.

- В рамках Чемпионата мира по футболу город готовится принять около 240 тысяч болельщиков, около 120 тысяч из них – зарубежные гости, - рассказал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В олимпийской столице им предложат более 2160 средств размещения общей номерной емкостью почти 81 тысяча номеров. Специально по просьбе болельщиков из Перу создана площадка для размещения… палаточного лагеря. К ней подведены все коммуникации, предусмотрено наличие душей и туалетов, а также легкий доступ к транспорту.

- Для гостей города на период Чемпионата заработал информационный портал города-организатора Сочи sch2018.ru. Здесь размещен гид для болельщиков, содержащий сведения о транспорте, городских сервисах, достопримечательностях, мероприятиях, правилах посещения стадиона, фестивале болельщиков и многое другое, - поделился глава Сочи Анатлий Пахомов.

Гостей российского курорта на Чемпионат мира ждет богатая культурная программа. В городе будут работать сразу четыре площадки с общедоступными развлекательными мероприятиями. Всего в культурной программе в Сочи во время Чемпионата мира примут участие более 100 коллективов и 600 артистов. Для болельщиков разработано десять туристических маршрутов, включая посещение Красной Поляны, олимпийских объектов, известных Чайных домиков, российского Диснейлэнда «Сочи-Парк», форелевого хозяйства, дачи Сталина и других. Создавать атмосферу гостеприимства будут более полутора тысяч волонтеров со знанием иностранных языков. Следить за здоровьем фанатов назначены 50 бригад Скорой Помощи, приписанных к стадиону «Фишт». А чтобы добираться на матчи было удобно – в дни игр на дорогах курорта будет

курсировать до 250 автобусов с возможностью безналичной оплаты за проезд. Количество электропоездов Ласточка - в дни матчей будет доходить до 70 пар.

Ирина СИЗОВА