Военно-патриотический клуб курорта на краевом уроне представит молодежь Горячего Ключа

Сегодня ребята одержали победу в зональном этапе военно-патриотических соревнований «Марш Бросок». Все этапы комбинированного военизированного кросса юные горячеключевцы преодолели в рекордный срок. Во время забега участникам предстояло пройти полосу препятствий и продемонстрировать меткость, силу, ловкость и знание военных приемов в ходе различных испытаний. Отдельным приключением для участников стало прохождение дымовой завесы. Обычно условия пониженной видимости создают посредством парогенераторов, однако в этот раз организаторы состязаний – молодежный отдел, решили условия эстафеты максимально приблизить к боевым. Благодаря содействию командования военной части х. Молькин, удалось применить на полосе препятствий настоящие армейские дымовые шашки. Поэтому правильное использование противогаза в ходе кросса было не просто конкурсным требованием, но и условием безопасного прохождения трудного участка.

На «военной» дистанции команда Горячего Ключа показала лучший результат. Теперь ребята представят курорт на краевом уровне. Финал «Марш Броска» пройдет с 22 по 24 июня на территории Крымской поляны в Северском районе.

Военно-патриотическая игра «Марш Бросок» призвана воспитывать у молодежи чувство гражданственности и патриотизма, готовность служить Отечеству. Ее участниками становятся студенты ССУЗов и ВУЗов, высших командных училищ вооруженных Сил Российской Федерации, а также воспитанники военно-патриотических клубов и объединений Краснодарского края.