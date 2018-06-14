На освещение ЧМ-2018 аккредитовано более 9 тысяч журналистов‍

С 13 июня во всех 11 регионах, принимающих главный футбольный турнир, начинают работу городские пресс-центры ЧМ-2018. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал старт работе сочинского медиацентра. После чего здесь прошло первое пресс-мероприятие, в рамках которого отметили, что в регионе базируются сразу шесть сборных. Футболисты уже провели открытые тренировки, оценили гостеприимство местных жителей и уровень подготовки спортивной инфраструктуры. На пресс-конференции добавили, что регион полностью готов к приему журналистов.

По словам руководителя департамента информационной политики, в сочинском пресс-центре есть микст-зона для общения журналистов со спикерами, зона отдыха и делового общения, а также пресс-кафе.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, центр может одновременно принять 120 представителей СМИ. В рабочей зоне установлены ноутбуки с высокоскоростным интернетом, мониторы для трансляций, бесплатный Wi-Fi.

Как ранее писала «Сельская газета», журналисты получившие аккредитацию смогут посещать мастер-классы, конференции и брифинги с участием руководителей края и города, а также туристической отрасли, звезд культуры и искусства.

«Краснодарский край приложит все усилия для того, чтобы мероприятия ЧМ-2018 по футболу прошли комфортно и безопасно, а все команды смогли ощутить настоящее кубанское гостеприимство»,- ранее отметил глава региона.