Проезд в транспорте Краснодара теперь можно оплатить через интернет

Пассажирам трамваев и троллейбусов Краснодара теперь вовсе не обязательно бежать в терминалы и пополнять счет транспортной карты. Отныне положить на нее денег можно будет путем простого перевода с банковского счета.

— Услуга, которую с нетерпением ждали пользователи, начнет работать 19 июня, — рассказали «Комсомольской правде» в компании «Электронный билет Кубани». — Пассажирам достаточно будут лишь зайти на сайт etkrasnodar.ru и внести средства со счета в банке.

Только обычная карта, которая уже есть у пассажиров, для этих целей не подойдет. Нужно будет приобрести новую, для онлайн-оплаты. К ней будет выдаваться подробная инструкция, как пополнить счет.

— А пластиковый носитель с 50-ю рублями на счету будет первое время продаваться по акции и стоить всего 50 рублей, т.е. сама карта — в подарок, — объяснили в компании.