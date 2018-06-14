ОНФ представил в правительстве результаты мониторинга цен на топливо в регионах

В Краснодарском крае более всего подскочила цена на бензин Аи-95. 13 июня активисты Общероссийского народного фронта на селекторном совещании в Правительстве РФ представили первые результаты мониторинга цен на топливо в стране по итогам обращений граждан на «горячую линию». С 9 по 11 июня поступило более 2 тыс. сообщений из всех 85 субъектов РФ. В них граждане описали ситуацию на более чем 900 АЗС страны.

Автомобилисты сообщают, что за две-три недели стоимость бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизтоплива поднялась на 5-7 рублей. Выше всего цены на бензин марки АИ-92 поднялись в Магаданской области – до 58 руб. за литр, Республике Саха (Якутия) - 51,8, Архангельской области – 50, Камчатском крае - 49,9, Республике Крым - 48,9, ЯНАО - 48, ХМАО - 47. В других регионах цена за литр Аи-92 выросла в среднем до 43-46 руб.

Судя по обращениям, цены завышают как вертикально интегрированные компании - чаще всего граждане отмечали заправки Газпрома, «Лукойла» и «Роснефти», так и региональные частные сети автозаправок.

Особое беспокойство выражают жители Республики Крым и г. Севастополя, где цены на топливо сравнимы с Магаданом или Камчаткой. Краснодарский край попал в число тех регионов, где зафиксированы самые высокие цены на бензин Аи-95, здесь цена за литр достигает 48,9 руб. Для сравнения: Магаданская область – 55,5, Якутия – 52,6, Крым – 50,9, Ростовская область – 48. В среднем повышение на эту марку бензина достигло 45-48 руб.

Но стоимость дизельного топлива в некоторых регионах значительно обогнала стоимость бензина АИ-95. Дороже всего дизельное топливо обходится жителям Магаданской области – 69 руб. за литр, Камчатского края - 56,5, Республики Саха (Якутия) - 54, Хабаровского края - 54, Чукотского автономного округа - 53. Больше 50 рублей берут за дизтопливо на заправках сетевых операторов регионального уровня и небольших частных компаний.

Все это – данные последних недель. В целом же, по информации Росстата, с декабря 2017 г. цены на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо выросли на 108-109%. Особое беспокойство по поводу роста цен выражают жители ЮФО, где кроме сельского хозяйства может пострадать и туристическая отрасль.

По данным ФАС, сейчас ситуация в целом стабилизировалась – резкого роста не отмечается. Однако, результаты мониторинга ОНФ говорят о том, что ситуация еще не стабильна и в отдельных регионах проблемы сохраняются. Народный фронт продолжит принимать обращения и через неделю намерен представить Правительству РФ картину в динамике.

«В сегодняшнем селекторном заседании в правительстве принимали участие представители Федеральной антимонопольной службы, Минэнерго России, всех регионов страны. Они слышали данные нашего мониторинга, который составлен на основании обращений нескольких тысяч автомобилистов из всех субъектов РФ. На данный момент участники встречи сошлись во мнении, что цены на топливо в целом на сегодня по стране стабилизировались, серьезный рост прекратился. Правительство совместно с крупными нефтяными компаниями и регионами продолжает предпринимать меры по нормализации ситуации на рынке. Ведь рост топлива ударяет

по всем сферам экономики, а главное – непосредственным образом отражается на повседневной жизни граждан. Причем, в серьезной перспективе. Например, результат роста цен в разгар уборочной страды жители страны будут ощущать и через год в виде подорожания продуктов питания. А Народный фронт в свою очередь продолжит мониторинг цен на рынке нефтепродуктов по стране, так как эффект от действий Правительства по стабилизации ситуации можно оценить в динамике. Мы считаем, что Правительство должно ставить в этом вопросе амбициозную задачу не только по замедлению роста цен, но и по их снижению. А также выработать системный механизм предупреждения подобных скачков в экспортно-ориентированных отраслях: внутренний потребитель не должен быть заложником повышения спроса на отечественную продукцию за рубежом. В рамках своего мониторинга, итоги которого подведем на следующей неделе, мы также оценим ситуацию с качеством топлива на автозаправках», - сказала член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

Напомним, Общероссийский народный фронт 9 июня запустил «горячую линию», на которую он принимает от граждан сообщения о завышении цен на топливо. Собранную информацию активисты общественного движения передают в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу.

«Горячую линию» Народный фронт запустил после того, как 7 июня на «Прямой линии» президент России, лидер ОНФ Владимир Путин, отвечая на видеовопрос о росте цен на топливо, отметил, что это недопустимая ситуация. Он отметил, что происходящее - результат неточного регулирования в сфере энергетики. Президент напомнил, что правительство провело ряд налоговых мер по наполнению бюджета - так называемый бюджетный маневр. Это стимулировало вывоз за границу сырой нефти. После чего цены на внешнем рынке повысились. Отправляя нефть на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные компании считают недополученную выгоду, а чтобы ее компенсировать, поднимают цены на топливо, объяснил президент. Но сейчас правительство уже предприняло ряд мер по исправлению ситуации, в частности, - снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 2-3 тыс. руб.

«Решено отменить планировавшееся повышение акциза, к осени должны быть предприняты все меры по стабилизации рынка. Правительство должно следить, и ФАС должна принимать меры, не смотреть на это сквозь пальцы», – сказал глава государства.