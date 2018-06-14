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Руководитель Краснодарского СОТ Южного СУТ СК России проведет выездной личный приём граждан

Четверг, 14 июня 2018 13:30
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15 июня 2018 года с 11.00 до 15.00 руководителем Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Владимиром Ротовым будет осуществляться личный приём граждан по месту дислокации Сочинского линейного управления МВД России на транспорте по адресу: г. Сочи, ул. Горького, д. 46.

Приём граждан осуществляется по вопросам, связанным с проведением доследственных проверок и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Гражданам, желающим записаться и явиться на личный приём к руководителю отдела, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий их полномочия (в случае представительства интересов гражданина), заявление по существу вопроса о нарушении их прав и законных интересов, документы и материалы по рассмотрению указанного вопроса государственными органами, в том числе судебными и правоохранительными, органами местного самоуправления.

Консультации по вопросам записи на приём можно получить по телефону: 8(861) 259-14-29.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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