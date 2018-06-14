С первым веком, первый вуз Кубани!

Шестнадцатое июня 1918 года — особая дата в истории высшей школы Кубани. Именно с этого дня ровно сто лет назад начинается ее отсчет. Именно тогда был создан первый на Кубани вуз — Кубанский политехнический институт — ныне Кубанский государственный технологический университет. Невероятно, но у истоков этого события стояли два непримиримых политических противника: Владимир Ленин и Антон Деникин.

За век КубГТУ переживал и взлеты, и ветры перемен. Нелегкие поиски эффективных путей деятельности, преодоление трудностей — тоже из его жизни. При этом, как старший в вузовском роду Кубани, он шел вперед, руководствуясь неизменной гражданской позицией: качественно готовить инженерные кадры на благо Кубани и всей России.

Около 130 тысяч выпускников за сто лет, в числе которых немало руководителей производств, органов исполнительной и законодательной власти, ученых, предпринимателей, изобретателей — таков вклад КубГТУ в экономику региона и страны!

Сегодня технологический университет — это вуз, имеющий традиции и в то же время полный энергии молодости, позволяющей постоянно развиваться, не сдавая лидерских позиций. Это вуз, нацеленный на мировой уровень инженерного образования.

В памяти

Книга-летопись впервые из вузов Кубани была создана в КубГТУ.

Это произошло еще в 1998 году, когда политех возглавлял профессор Анатолий Алексеевич Петрик. А ее вдохновителем и автором был профессор Игорь Яковлевич Куценко.

Сколько громких имен, участников замечательных событий, связавших судьбы с КубГТУ, удалось обнаружить в архивах Москвы, Саратова, Новосибирска, Воронежа. Было установлено, что не раз первому вузу на Кубани угрожало закрытие. И только личное вмешательство в ноябре 1918-го А. И. Деникина, а затем, двумя годами позже, В. И. Ленина не дало институту погибнуть… Все это нашло отражение на страницах книги о КубГТУ.

К юбилею Кубанского государственного технологического университета подготовлено новое издание книги.

Крепкие корни — прочные традиции

Вуз создавали, преподавали в нем в разное время выдающиеся личности: первооткрыватель электронного телевидения профессор Б. Л. Розинг, историк, автор глубоких трудов по статистике профессор Ф. А. Щербина, выдающийся правовед и мыслитель Б. А. Кистяковский, секретарь городского управления, создатель общества попечения о Кубанском политехническом институте в годы Гражданской войны П. В. Миронов, талантливый математик генерал-лейтенант А. И. Пароменский. Первый заведующий кафедрой прикладной механики А. А. Серебренников был одним из создателей первого в мире тяжелого многомоторного самолета «Русский витязь», и в 1913 году на его чудо-машину приезжал посмотреть сам император Николай II. Профессор В. Н. Джонс, знаменитый ученый, основатель кафедры жиров, занялся промышленным производством масел и жиров по рекомендации автора романа «Война и мир» Л. Н. Толстого, с которым был дружен. Заведующий кафедрой теоретической механики профессор П. М. Данилюк пришел в вуз после Великой Отечественной войны, а в военное время работал главным инженером на крупнейшем челябинском заводе, выпускавшем танки Т-34. Энтузиастами распространения телевидения, в том числе и на Кубани, под руководством профессора К. К. Керопиана стали его студенты, в частности, профессор вуза Т. В. Мгебрешвили. П. И. Никитин написал учебник «Основы политэкономии», который был издан в 49 странах мира. Известными технологами масложировой промышленности были М. Н. Ждан-Пушкин, В. М. Копейковский, Н. С. Арутюнян.

В политехе трудились или продолжают трудиться профессора Ю. Г. Корнилов — крупный теоретик автоматизации производства, лауреат Государственной премии СССР; металлурги Н. А. Гарбуз и М. А. Зайков, машиностроители В. И. Гомозов и И. П. Глущенко; математик, членкор Академии наук Киргизской ССР Я. В. Быков, основатель научной школы в области биохимии растительного масличного сырья В. Г. Щербаков; кубанский писатель, член Союза писателей России Б. Е. Тумасов; известный историк, автор 15 монографий, 8 учебников и более 230 статей И. Я. Куценко; заслуженный архитектор РСФСР А. В. Титов, спроектировавший ряд зданий, ставших символами столицы Кубани. Среди славных имен вуза руководители научных школ: профессора К. А. Дараган, М. П. Асмаев, Г. Д. Крапивин, Ж. М. Бледнова, Л. А. Бадовская, А. Ю. Шаззо, Е. П. Викторова (Корнена)…

За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства и развитии науки в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР КубГТУ был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Подарок КубГТУ стране — напиток Победы!

Во время Великой Отечественной войны многие преподаватели и студенты ушли на фронт, а сам институт, представлявший большую государственную ценность, был эвакуирован в Узбекистан. С первых дней войны под руководством профессора М. Н. Ждан-Пушкина в институтских лабораториях был организован выпуск боеприпасов, позднее — дефицитных медикаментов.

В 1942 году, в период тяжелейших сражений Великой Отечественной, профессор А. М. Фролов-Багреев, основатель научной школы шампанистов, создал знаменитое «Советское шампанское», за которое был удостоен Сталинской премии. Как было сказано в наградном документе, «за создание напитка Победы». А спустя почти двадцать лет его ученики, преподаватели Краснодарского института пищевой промышленности (ныне — КубГТУ), профессора Г. Г. Агабальянц и А. А. Мержаниан, получили Ленинскую премию за создание прогрессивных способов производства игристых вин.

«Гордимся тем, что инженеры с дипломом политеха всегда в цене!»

Доктор технических наук профессор, и. о. ректора КубГТУ Ирина Красина, его выпускница:

— Вековая история нашего университета, проложившего дорогу высшей школе Кубани, объединила сотни имен замечательных ученых, изобретателей, преподавателей и выпускников, принесших известность нашему краю. Это их усилиями, их трудом наш вуз достиг значительных высот во всех сферах деятельности и уверенным курсом продолжает свое развитие.

Сегодня мы нацелены на подготовку инженерных кадров с компетенциями мирового уровня, создание наукоемких продуктов и их трансфер в высокотехнологичные отрасли экономики. Развитие кооперации с государственными научными учреждениями и производственными предприятиями, создание высокотехнологичных производств, взаимодействие между университетом и основными элементами региональной инновационной системы — вот те перспективы и точки роста науки технологического университета, на достижение которых направлена наша деятельность.

Сегодня лучшим показателем эффективной работы КубГТУ является прежде всего престиж и популярность у абитуриентов. КубГТУ сегодня входит в число самых востребованных вузов: наши выпускники трудятся в 64 субъектах Российской Федерации! КубГТУ является лауреатом премии правительства РФ в области качества. И это заслуга всего коллектива нашего университета.

От всей души поздравляю с вековым юбилеем преподавателей и выпускников, студентов и наших партнеров, всех тех, кто неравнодушен к судьбе первопроходца высшей школы Кубани — Кубанского государственного технологического университета!

«Политех — лучше всех!»

Доктор технических наук профессор, президент КубГТУ Владимир Лобанов, выпускник вуза:

— Много лет подряд КубГТУ входит в сотню лучших вузов России по результатам рейтинга, составленного ведущим национальным рейтинговым агентством «Эксперт РА». В числе всего десяти вузов страны наш технологический университет стал лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области качества. Университет выиграл конкурс на право создания Инжинирингового центра — такого права смог добиться только 51 вуз России. КубГТУ, единственный из вузов Краснодарского края, вошел в число победителей конкурса в рамках реализации подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013—2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 года №218. При этом объем средств на реализацию комплексного проекта составил 110 млн рублей.

Самым первым из кубанских вузов, еще в 90-х годах XX века, КубГТУ начал активно сотрудничать с работодателями, что позволило вузу в то непростое время сохранить свою базу, кадры и выстроить учебный процесс в соответствии с требованиями времени. Уже тогда был сделан упор на глубокое освоение иностранного языка, и сегодня свыше 44 процентов наших дипломников защищаются на иностранном языке.

Сегодня КубГТУ в числе самых востребованных вузов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Успешно развивается материальная база университета: современные учебные корпуса и общежития, стадион и Дворец спорта, парковые зоны, три базы отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края.

Но главное — то, что, почувствовав вкус к победам, мы стараемся быть еще лучше, не упускать первенства, для чего много работаем, развиваемся по всем направлениям, становимся более открытыми, свободными, демократичными.

Поздравляю всех студентов, преподавателей, ветеранов и сотрудников, всех выпускников нашего славного политеха с первым веком!

Все условия для увлеченных наукой

По словам проректора по проектно-инновационному развитию и международной деятельности доктора технических наук профессора Светланы Калманович, для которой политех — альма-матер, технологический университет располагает многим из того, о чем другие вузы только мечтают: современным приборно-аналитическим парком оборудования, мощной методической базой, высококвалифицированным штатом профессорско-преподавательского состава и специалистов.

Качество научных исследований и соответствие их мировым требованиям обеспечивает сеть центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием, аккредитованных лабораторий, студенческих конструкторских исследовательских бюро и бизнес-инкубаторов. Коммерциализацию научных разработок ученых на территории технопарковой зоны вуза обеспечивают восемь малых инновационных предприятий.

Накоплен богатый опыт создания передовых инновационных разработок, подтвержденный многочисленными победами в конкурсах федеральных целевых программ и грантов, успешным внедрением перспективных технологий на профильных предприятиях Кубани и России.

КубГТУ — первый вуз Краснодарского края, на базе которого создан и успешно работает государственный инжиниринговый центр «Высокие технологии и продовольственная безопасность» (КубГТУ — победитель открытого конкурса Минобрнауки России при поддержке Минпромторга России). Руководит им ученый с мировым именем, выпускник КубГТУ, доктор технических наук профессор Аслан Шаззо. В задачи центра входит разработка и внедрение новейших технологий и оказание инжиниринговых услуг предприятиям пищевой и перерабатывающей индустрии с целью реализации программ импортозамещения, повышения технологической и экономической эффективности производства.

В числе последних достижений университета победа в конкурсном отборе проектов на предоставление субсидий (реализация ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»). Проект поддержан по теме «Разработка технологических решений для получения нефтехимической продукции с использованием методов механохимической и акустической активации при подготовке к совместной переработке нефтяных остатков и растительного сырья».

Сотрудничество с властью — для пользы Кубани

КубГТУ на условиях взаимовыгодного сотрудничества тесно взаимодействует с краевой администрацией, Законодательным Собранием Краснодарского края, администрациями муниципальных образований, профильными краевыми министерствами, а также более чем с 350 отечественными и зарубежными предприятиями и организациями. Органично включена в систему партнерских отношений Ассоциация выпускников КубГТУ.

С Законодательным Собранием Краснодарского края технологический университет плодотворно сотрудничает в вопросах экономического и социального развития территорий, качества продуктов питания, практической подготовки студентов. По инициативе вуза разработан и принят закон Краснодарского края о хлебе. Впервые в практике взаимодействия высших учебных заведений России с органами законодательной власти субъектов РФ создано представительство кафедры производственного и регионального менеджмента КубГТУ в Законодательном Собрании Краснодарского края для подготовки кадров по специальности «государственное и муниципальное управление».

В числе гостей университета были руководители министерств и ведомств России, администрации Краснодарского края, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания Краснодарского края.

Студенческая жизнь кипит

Анна Голева, выпускница КубГТУ, руководитель профсоюзной организации студентов университета. Ей и ее активистам удалось сделать студенческий профсоюз местом особого притяжения.

Здесь каждому обеспечена поддержка, как признаются студенты, приветствуется инициативность, каждый может найти занятие по душе с пользой для общего дела. Поэтому неудивительно, что студпрофсоюз КубГТУ, объединяющий 6880 студентов, стабильно в лидерах общественных организаций вузов Кубани.

Как орган студенческого самоуправления, он является организатором и активным участником многих ярких федеральных, краевых, городских и внутривузовских проектов, таких как «Лидер ХХI века», Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме», «Дорогой героев» и др. Школа актива КубГТУ, которая уже одиннадцать лет успешно обучает молодых активистов лидерским компетенциям, дает возможность студентам творчески раскрыться, не теряя при этом лучших личностных качеств. Словом, в центре деятельности студпрофсоюза КубГТУ, а это 214-й кабинет в главном административном корпусе по ул. Московской, 2, двери не закрываются с утра до вечера — жизнь кипит!

Патриотизм в сердце и поступках

Иван Буряк, председатель Совета ветеранов, директор музея КубГТУ, профессор кафедры истории и философии:

— В этом году в девятый раз наш университет подтвердил свое первенство в ежегодном краевом месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы: было проведено более трех сотен мероприятий, в которых приняло участие около девяти тысяч студентов!

В первые дни месячника мы участвовали в образовательно-просветительском проекте к 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков. В вузе прошла студенческая научно-практическая конференция «Кубань в годы Великой Отечественной войны». Ребята из нашего студенческого клуба «Патриот», приняв участие в городской межвузовской викторине по истории войны, стали ее победителями. На входе в вуз на большом информационном портале ежедневно транслируется хроника событий освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. В январе был открыт кинолекторий, в котором демонстрируются документальные фильмы о героических сражениях за освобождение Кубани. К столетию вуза мной подготовлены и опубликованы брошюра о ветеранах войны, освобождавших Кубань, и 350-страничный путеводитель по вузовскому музею. Кстати, к вековому юбилею начата реконструкция музея.

Накануне столетней даты нашего КубГТУ в Абрау-Дюрсо, на университетской базе отдыха, появилась памятная доска в память о погибших в воздушном бою в 1943 году советских летчиках. Бой велся прямо над территорией базы, самолет упал в тридцати метрах от берега моря. Этот факт был установлен нашими студентами — участниками поискового движения…

Патриотическая работа в вузе не ограничивается месячником, а ведется круглый год. Патриотизм студентов проявляется в активном движении волонтеров, доноров, поисковиков, стройотрядовцев, в помощи ветеранам, которых у нас на сегодняшний день более 650 человек, ветеранов Великой Отечественной из них — двадцать два. В нашем вузе, как ни в одном другом, учрежден День ветеранов КубГТУ! По решению ученого совета наиболее активным «старейшинам» вручаются дипломы «Почетный ветеран КубГТУ».

Хотел бы отметить уникальное событие для нашего университета: 7 февраля в торжественной обстановке мы поздравили нашего сотрудника-фронтовика Дмитрия Павловича Давиденко со столетним юбилеем. Он — ровесник КубГТУ!

Добро в почете

Марина Мовсисян, директор Центра привлечения волонтеров КубГТУ, аспирантка вуза:

— Старт олимпийского волонтерского движения в КубГТУ был дан 14 мая 2011 года, ровно за тысячу дней до Олимпиады, в день открытия Центра привлечения волонтеров «Политехник». Массовое привлечение волонтеров началось 7 февраля 2012 года. Незабываемым событием зимние Игры в Сочи-2014 вошли в сердца студентов и сотрудников КубГТУ — более полутора тысяч добровольцев вуза участвовало в их организации и проведении: работали волонтерами функций «Технологии» и «Спорт», участвовали в организации общественного питания, совместно с организаторами мероприятий в качестве актеров массовых сцен создавали неповторимую атмосферу церемоний открытия и закрытия Игр.

Наши волонтеры участвовали в подготовке и проведении гонок «Формула-1», чемпионата мира по керлингу, проходящего в России саммита стран АСЕАН, Всемирной олимпиады роботов и т. д.

К XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который прошел в Сочи в октябре 2017 года, центром было подготовлено более 260 добровольцев. К нынешнему чемпионату мира по футболу-2018 наш волонтерский центр подготовил около 120 городских волонтеров (для работы в Краснодаре) и более двадцати — для работы в городах-организаторах (Москве, Ростове и других).

Центр привлечения волонтеров «Политехник» успешно реализует проекты социальной направленности, проводит экологические, спортивные и донорские акции, культурные мероприятия, посвященные популяризации здорового образа жизни, принципов волонтерской деятельности и олимпийского движения. Сегодня волонтерское движение в вузе насчитывает две тысячи студентов, и это только активистов. Так что добро у нас в почете!

Елена НАЗАРОВА

Уважаемые друзья!

Примите искренние поздравления со столетием основания главного технологического вуза Кубани!

За век образовательным учреждением был пройден огромный путь. Оно развивалось и совершенствовалось, и сегодня КубГТУ — это современный многоуровневый учебный комплекс с развитой инфраструктурой учебного процесса, научно-инновационной деятельности и подготовки кадров высшей квалификации.

За годы своего существования университет доказал, что способен вырастить настоящих профессионалов. Здесь готовят специалистов, которые успешно работают на предприятиях и в организациях экономического, машиностроительного, технологического, энергетического, строительного, автодорожного, нефтегазодобывающего, социального профиля.

Выпускники вуза внесли большой вклад в развитие экономики и промышленности не только нашего края, но и страны, ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них стали руководителями крупных предприятий и организаций, занимаются политической деятельностью и административной работой в органах власти различных уровней.

Отдельно хочу отметить педагогов, благодаря которым студенты добиваются высот в науке. Это сильный профессорско-преподавательский состав, готовый делиться своим опытом с молодежью, вместе со студентами они не боятся браться за реализацию самых смелых планов и идей. Уверен, открытия и творчество ученых и педагогов, инициативы студентов станут залогом дальнейшего успешного развития университета, укрепления его статуса в российском и международном научно-образовательном сообществе.

Желаю всему замечательному коллективу и студентам университета новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

С праздником! С юбилеем!

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В. И. КОНДРАТЬЕВ

Абитуриент-2018

КубГТУ притягателен для молодежи!

Ежегодно сотни юношей и девушек, мечтающих стать студентами технологического университета, подают документы в этот вуз.

Обратите внимание: КубГТУ расширил свои возможности и проводит набор для подготовки по образовательным программам среднего профессионального образования (в инженерно-технологический колледж), программам высшего образования и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Вуз осуществляет обучение:

— по 12 образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,

— по 30 программам бакалавриата,

— по шести программам специалитета,

— по 27 программам магистратуры.

Форма обучения в КубГТУ — очная и заочная, набор — бюджетный и с оплатой стоимости обучения.

Имеются возможности получения высшего образования в сокращенные сроки на базе среднего профессионального образования и получения второго высшего образования.

С 20 июня начинается прием документов по всем образовательным программам в головном вузе в Краснодаре и его филиалах: Армавирском механико-технологическом институте и Новороссийском политехническом институте.