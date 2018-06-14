Погода вносит коррективы

Под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Краснодаре прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе.

— Вопросы безопасности становятся особенно актуальными на фоне погодных условий, а также в связи с началом курортного сезона и проведением чемпионата мира по футболу,— отметил Вениамин Кондратьев. — В центральных и северо-восточных районах Кубани установилась жаркая ветреная погода. Поэтому экстренные службы должны находиться в режиме полной готовности, вести круглосуточный мониторинг ситуации.

Глава региона призвал проводить инструктажи, проверять, как соблюдаются правила противопожарной безопасности, особенно в местах массового пребывания людей и на полях.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка в свою очередь акцентировал внимание на том, что при такой погоде строго запрещено сжигание стерни и сухой травы, поскольку огонь может легко дойти до населенных пунктов.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что пешее патрулирование в поселках — один из самых действенных способов профилактики. В прошлом году в крае уже работали совместные патрули сотрудников полиции, МЧС и казаков, и практика дала хорошие результаты. А с 1 апреля текущего года в ходе патрулирования уже задержано и привлечено к административной ответственности более двух тысяч человек.

Вениамин Кондратьев призвал глав муниципалитетов уделить этому вопросу особое внимание.

— Не ограничивайтесь только дачей поручений — лично проверьте, работают ли службы в круглосуточном режиме. Предлагайте свои варианты, как справиться с пожарами,— сказал губернатор.

Также в ходе совещания обсудили вопрос пожарной безопасности в городах — участниках чемпионата мира по футболу: Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике, где введен особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов, разведение костров.

— Прошу организовать масштабную информационную кампанию среди населения. И не формально размещать объявления «Не рекомендуется», а именно запрещать устраивать пикники в лесу и контролировать эту работу,— резюмировал Вениамин Кондратьев.