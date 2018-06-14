День России — один из самых главных государственных праздников в стране, праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Во всех городах и станицах Краснодарского края в этот день традиционно прошли праздничные мероприятия. В краевом центре митинг, посвященный Дню России, прошел на Пушкинской площади. Жителей и гостей поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

— Для каждого из нас Отечество начинается со своей малой родины,— сказал Вениамин Кондратьев, обращаясь к кубанцам. — Нам повезло, что мы живем в одном из самых красивых, богатых и сильных регионов нашей страны. Кубань была, есть и будет житницей России, и мы умеем трудиться и защищать свою землю. Будущее нашей Родины своим трудом пишет каждый из вас. Давайте вместе сделаем всё, чтобы самая красивая и большая страна в мире — Россия была богатой, благополучной и счастливой.

В своем выступлении председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подчеркнул, что страна наращивает политический и экономический потенциал, утверждает себя как сильная и авторитетная мировая держава. Отметил, что прошедшие выборы президента РФ подтвердили: страна едина, ее возглавляет сильный лидер и объединяют общие задачи.

В ходе праздника по уже сложившейся традиции Вениамин Кондратьев, Юрий Бурлачко и Евгений Первышов вручили юным краснодарцам, которым исполнилось четырнадцать лет, паспорта граждан России.

После официальной части перед краснодарцами и гостями города выступили артисты творческих коллективов Кубани и звезды российской эстрады. Завершился праздничный концерт красочным фейерверком.