Готовность работать совместно

В Сочи побывал с рабочим визитом глава МЧС России Евгений Зиничев, который вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым проверил готовность пожарно-спасательных частей города-курорта к предстоящему ЧМ-2018.

Евгений Зиничев и Вениамин Кондратьев осмотрели девятнадцатую пожарно-спасательную часть в Олимпийском парке, где на время проведения чемпионата мира по футболу организован региональный оперативный штаб Главного управления МЧС России по Краснодарском краю. Сотрудники штаба контролируют безопасность всех мероприятий в Сочи, в том числе футбольных матчей, а также координируют деятельность пожарно-спасательных частей в городах, где размещаются команды-участницы чемпионата.

На вооружении части по охране Олимпийского парка стоят новейшие образцы техники, в том числе специального назначения. Например, единственные в России автомобили «Тоннельный» и «Челнок», которые применяются для тушения возгораний и спасения людей в тоннелях. Для проведения работ при ликвидации ДТП сотрудники подразделения используют пожарно-спасательные мотоциклы.

Затем Евгений Зиничев и Вениамин Кондратьев провели совещание, на котором обсудили готовность к проведению чемпионата мира по футболу на территории Кубани.

Краснодарский край сегодня один из самых привлекательных регионов страны для проживания и отдыха, отметил глава региона. В регионе активно строятся торгово-развлекательные комплексы, и их пожарной безопасности необходимо уделять повышенное внимание.

— Важно наладить систему, позволяющую не просто оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей, а предупреждать,— сказал Вениамин Кондратьев. — Проверки, которые мы проводили в торговых центрах, выявили целый ряд нарушений в самих конструкциях зданий. Сейчас их уже сложно исправить, потому что они были изначально в проекте. Поэтому считаю, что нужно вернуться к нормативным актам, позволяющим МЧС согласовывать объекты массового пребывания людей еще на стадии проекта. Сегодня бывает так, что при строительстве применяются небезопасные материалы, где-то собственники хотят удешевить стройматериалы и не задумываются о последствиях. Но цена этих действий может быть слишком высока.

Кроме того, Вениамин Кондратьев обратил внимание участников совещания на необходимость решения на федеральном уровне вопроса расчистки русел рек.

— Это давняя проблема Краснодарского края и частая причина чрезвычайных ситуаций. Сегодня у региона нет законных полномочий проводить расчистку рек, выделяя краевые деньги. Мы готовы это делать, но без вашей поддержки продвинуть такую инициативу будет сложно,— отметил губернатор.

Министр МЧС поддержал оба предложения главы региона и выразил готовность работать совместно над их реализацией на федеральном уровне.