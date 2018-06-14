Заметные люди

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил награды выдающимся жителям Краснодарского края. Торжественная церемония награждения медалями «Герой труда Кубани» и «За выдающийся вклад в развитие Кубани», а также вручения благодарственных писем президента РФ состоялась в Екатерининском зале краевого центра.

— Мы отмечаем великий праздник для каждого — День России. И мы испытываем гордость за свою страну и свою малую родину. В прошлом году на Кубань на постоянное место жительства переехало более шестидесяти тысяч человек. Люди хотят жить в нашем крае, в регионе, где вы достигли максимальных результатов в своем труде,— обратился глава региона к присутствующим. – Во многом благодаря таким выдающимся жителям Краснодарский край является динамично развивающимся регионом России. Вы гордость нашего края, честь вам и слава. Спасибо за ваш труд на благо края и России,— сказал Вениамин Кондратьев.

Высшую награду края губернатор вручил пяти кубанцам. Медали «Герой труда Кубани» удостоены: ведущий мастер сцены Краснодарского академического театра драмы имени Горького, народный артист РСФСР Анатолий Горгуль; генеральный директор ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» (с 1988 по май 2018 года) Николай Еремян; и. о. директора рисоводческого племенного завода «Красноармейский» имени Майстренко Сергей Кизинек; профессор кафедры истории России КубГУ Валерий Ратушняк и глава Геленджика Виктор Хрестин.

Еще восемь человек награждены медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» разных степеней, двенадцать кубанцев получили благодарственные письма президента РФ.