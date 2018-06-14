Есть достижения, есть перспективы

В Краснодаре прошла всероссийская научно-практическая конференция «Развитие мелиоративного комплекса на примере Краснодарского края». В ней приняли участие директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Валерий Жуков, заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Алексей Гедзь, представители отраслевых учреждений, научного и бизнес-сообществ.

Сначала участники конференции ознакомились с научными и производственными посевами на рисовой оросительной системе Всероссийского научно-исследовательского института риса, посетили лаборатории института, обсудили разработку агротехники новых сортов риса. Затем в рамках совещания, которое также прошло во ВНИИ риса, обсудили достижения и проблемы отрасли, а также вопросы по наращиванию экспорта сельхозпродукции.

Открывая совещание, Валерий Жуков поздравил мелиораторов с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в первое воскресенье июня. Он высоко оценил достижения Краснодарского края в области развития мелиоративного комплекса.

— На Кубани активно наращиваются объемы производства риса и его экспортный потенциал. Важно отметить, что почти сто процентов выращиваемых сортов — собственного производства,— отметил замминистра.

Алексей Гедзь в свою очередь подчеркнул, что для Краснодарского края развитие мелиоративного комплекса — задача стратегически важная, от которой зависит увеличение объемов сельхозпроизводства.

— Крупнейший мелиоративный комплекс в России создан именно в нашем регионе: площадь мелиорируемых земель составляет почти 390 тыс. га. Во многом это результат государственной поддержки. Только с 2012 года в рамках федеральных и региональных программ на территории края были построены мелиоративные системы на площади 30 тыс. га. В целом в их строительство вложено 2,6 млрд рублей государственных и частных инвестиций,— сказал он, отметив, что до 2021 года на Кубани запланировано дополнительно ввести в эксплуатацию еще 14 тысяч гектаров мелиорируемых земель.

После совещания участники научно-практической конференции по мелиорации осмотрели посевы рисоводческого племенного завода «Красноармейский имени А. И. Майстренко», а также стали свидетелями экологического сортоиспытания новых и районированных сортов риса.