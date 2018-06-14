Мастера пера и слова

В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 155-летию кубанской журналистики. Встречу для ветеранов медиаотрасли организовал Департамент информационной политики региона и Союз журналистов Кубани.

Несколько поколений представителей СМИ региона — более ста ветеранов и ныне работающих руководителей и сотрудников редакций всех направлений медиа собрались в краевом центре впервые. От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева их поблагодарил за верность профессии и поздравил с праздником руководитель Департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

— В этом году совпали два знаменательных события: 155-летие кубанской журналистики и столетие Союза журналистов России,— сказал он. — За это время сменялись общественные строи, но, благодаря вам, журналистика края только набирала обороты. СМИ края уверенно развиваются, успешно осваивают новые форматы подачи информации. Но по-прежнему ценным остается главное: мастерство, ответственность и объективность журналистов. На ваших статьях и сюжетах выросло не одно поколение. Спасибо за вашу честность, ответственность за каждое слово. Это всегда отличало кубанскую журналистику.

Владимир Пригода и председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань, а также руководители ведущих СМИ региона вручили ветеранам медиаотрасли юбилейные благодарности. А творческим подарком участникам встречи стало выступление артистов Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова.