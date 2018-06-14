Целесообразная локализация

В ходе рабочего визита в Республику Беларусь руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов встретился с представителями Минского тракторного завода.

На встрече обсудили возможность локализации производства компонентной базы для белорусских тракторов в Краснодарском крае.

— Из более чем двадцати восьми тысяч тракторов, занятых в сфере сельского хозяйства в крае, 57 процентов — это тракторы МТЗ, поэтому целесообразно локализовать производство именно здесь, на Кубани. Это позволит предприятию сократить расходы, а фермеры в итоге смогут приобретать технику по сниженной стоимости,— подчеркнул Иван Куликов.

Представители МТЗ отметили устойчивость рынка сбыта Краснодарского края и перспективы его развития. После изучения экономической стороны проекта руководство примет решение о возможной локализации производства минских тракторов на Кубани.