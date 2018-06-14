Дружба не знает границ

В городе-курорте Анапе состоялось торжественное открытие туристического фестиваля «Античное наследие России». Участников и гостей мероприятия приветствовал вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.

— На месте современной Анапы тысячи лет назад был греческий город Горгиппия,— отметил заместитель руководителя региона, обращаясь к жителям и гостям курортного города. — И сегодня, спустя века, мы не утратили дружеских отношений между нашими народами. Сегодняшний фестиваль — яркое тому подтверждение.

Мэр греческого города Ларис Апостолос Калояннис также обратился к гостям и участникам фестиваля.

— От имени народа Греции, от себя лично рад приветствовать вас на месте, где в древности проживали греки, а сейчас расположен такой прекрасный город. Желаю дальнейшего развития нашей дружбы,— сказал Апостолос Калояннис.

Площадки фестиваля «Античное наследие России», проводимого администрацией Краснодарского края при поддержке Министерства культуры РФ, Ростуризма в рамках перекрестного Года туризма Россия — Греция-2017—2018 годов, также работали в Абрау-Дюрсо и станице Тамань Темрюкского района.