Настроение — лето

«Лето» Кирилла Серебренникова идет сейчас в кинотеатрах страны. В каком жанре создан этот фильм? В официальном синопсисе его называют фильмом-биографией о культовом музыканте Викторе Цое. Но это только внешний план. Можно назвать «Лето» и фильмом-настроением, фильмом-воспоминанием, фильмом-рефлексией.

Казалось бы, таинственный ореол этой киноленте в глазах кинозрителей должны были бы придать сразу несколько фактов. В том числе и тот, что Кирилл Серебренников находится под следствием и домашним арестом, пусть и пытаются вменить ему совсем не романтическую статью Уголовного кодекса. Еще — фильм благосклонно приняли на Каннском фестивале в этом году, он был отобран в его основную программу. И даже получил на кинофоруме, ежегодно проходящем на Лазурном берегу, приз за лучший саундтрек, созданный участниками группы «Звери» Романом Билыком и Германом Осиповым. Еще в прессе писали, что многие известные представители бывшей ленинградской андерграундной рок-тусовки достаточно негативно отзывались о кинофильме еще до его выхода на большой экран. Всё это точно должно было подогреть интерес к новому фильму Кирилла Серебренникова.

Поэтому было немного странно, что на специальном показе «Лета» в кинотеатре «МОНИТОР Красная Площадь» (Краснодар) накануне основного проката была достаточно много свободных мест.

Кирилл Серебренников — весьма претенциозная фигура сегодняшнего российского кино- и театрального бомонда. Его искусство, как говорят, не для всех. Вот «Лето» — для тех, кто понимает творчество Серебренникова. Но также, наверно, еще и для тех, кто рефлексирует по своей молодости, кто считал Виктора Цоя в восьмидесятые своим кумиром (сегодня это поколение 40—50-летних россиян), и для тех, кто считает его таковым и сейчас. Прошедшие почти тридцать лет со дня гибели автора «Звезды по имени Солнце» показали вневременной характер его магического творчества.

Свою историю о Цое Серебренников построил, взяв за основу воспоминания Натальи Науменко, бывшей жены Майка Науменко, лидера рок-группы «Зоопарк». Скорей всего, режиссер и не пытался создать объективный портрет своего героя и эпохи, в которой он жил и творил. Серебренников транслирует в фильме свое восприятие того времени, в какой-то степени свои воспоминания о нем, о том, чем жила, что любила, какие предпочтения в музыке и в других «высоких сферах» имела творчески продвинутая и свободомыслящая молодежь восьмидесятых. «Лето» — в основном черно-белое кино. В цвет окрашиваются редкие кадры: когда фиксируются моменты счастья, творческого экстаза, несуществующих, но желанных фантазий. Но, несмотря на то, что камера очень часто фиксирует какие-то темные ленинградские проулки, длинные коридоры и бесконечные лестничные пролеты, кино оставляет после себя ощущение света и легкости, налет тонкого чувства ностальгии по музыкальному прошлому нашей страны.

Надо отдать должное замечательному актерскому составу киноленты: главные роли в фильме сыграли корейский актер Тео Ю (озвучка — Денис Клявер), Ирина Старшенбаум и неожиданно Роман Билык (солист группы «Звери»). В «Лете» есть несколько замечательных камео. В необычных образах перед зрителями предстают, например, актрисы Юлия Ауг, Елена Коренева, Лия Ахеджакова.

Но фильм спорный. В том смысле, что есть о чём по поводу него дискутировать… Смущает практически осязаемое стремление Серебренникова сделать фильм, который был бы близок и понятен западным зрителям и критикам. Кажется, например, что он чем-то напоминает оскароносный «Ла-ла Ленд» и некоторые другие получившие широкое признание киноленты.

Но «Лето» все-таки самобытно. Оно может раздражать, может вызывать приятные воспоминания и не очень приятные ощущения некоего диссонанса, но только не равнодушие… И его хочется посмотреть еще раз, чтобы потом обдумать некоторые мысли, которые он вызывает. И, в общем-то, фильм заслуживает того, чтобы его смотрели и о нем говорили.

Марина ВЛАДИМИРОВА