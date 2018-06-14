Искусство старых мастеров

Под занавес театрального сезона Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Л. Г. Гатова подготовило для своих зрителей дорогой подарок — два вечера балета «Легендарные хореографы XX века». Они состоялись 11 и 12 июня. Автором проекта и художественным руководителем постановки является маэстро Юрий Григорович.

Хореографические шедевры

В проекте участвуют практически все ведущие солисты Краснодарского Театра балета Юрия Григоровича. По идее великого хореографа он посвящен творчеству четырех хореографов советской эпохи: блистательному и многогранному Вахтангу Чабукиани, балетмейстеру с пылающим сердцем Нине Анисимовой, новатору и уникальному импровизатору Василию Вайнонену и непревзойденному Леониду Лавровскому, двадцать лет являвшемуся главным балетмейстером Большого театра.

Проект призван популяризовать балет, с помощью него зрители могут познакомиться с великими хореографическими шедеврами прошлого, ведь некоторые из балетов, фрагменты которых исполняют краснодарские артисты на вечере «Легендарные хореографы XX века», сегодня, к сожалению, не идут в театрах России. Тем более ценно, что у нас сегодня появилась такая возможность прикоснуться к творчеству выдающихся постановщиков, которые составили славу отечественному балету в прошлом веке.

Сохранение для нынешнего и следующих поколений произведений золотого балетного наследия — это очень важная миссия. И кому, как не Григоровичу, который был современником выдающихся советских хореографов и которому со многими из них посчастливилось работать, исполнять ее.

«Мы верим в сочинения старых мастеров как в совершенно живые образцы хореографического творчества. Мы верим в универсальность их содержания и языка, их эстетическую самоценность» — с этим утверждением Юрия Григоровича не поспоришь.

Вечер балета «Легендарные хореографы XX века» включает фрагмент из балета Александра Крейна «Лауренсия», поставленного Чабукиани на сцене Ленинградского театра оперы и балета (премьера состоялась 22 марта 1939 года). Когда-то в нем блистали в ведущих партиях и сам Чабукиани, и Григорович. Образ Лауренсии в свое время создавали Наталия Дудинская, Алла Шелест и Майя Плисецкая. На краснодарских подмостках Мария Томилова и Марина Фадеева создают в свадебном па-де-де этот страстный женский портрет. Партию Фрондосо исполняют Владимир Морозов и Александр Шлыков. Украшением вечера является сюита из «Гаянэ» Арама Хачатуряна. Спектакль был создан Ниной Анисимовой в 1942 году и долгие годы оставался в репертуаре Кировского (ныне Мариинского) театра. И, конечно же, изюминкой этого фрагмента является знаменитый «Танец с саблями». Мария Томилова и Надежда Цветкова, Владимир Морозов и Алексей Шлыков, Вита Мулюкина и Светлана Папазян и многие другие создают выразительные образы завораживающей восточной истории.

Номера из балета «Пламя Парижа» в постановке Василия Вайнонена и по сей день часто исполняются в концертах и на балетных конкурсах. Образы героев этого спектакля создают на краснодарской сцене Екатерина Конобеева и Мария Томилова, Александр Пятовский и Роман Тарасов, Вита Мулюкина и Елена Шлыкова, Сергей Калмыков и Алексей Шлыков.

Завораживает зрителей и берет в музыкальный плен сюита из балета Сергея Рахманинова «Паганини», поставленного Леонидом Лавровским в 1960 году. Образ страдающего и вдохновенного композитора и скрипача очень выразителен в исполнении Романа Тарасова. Образ прекрасной Музы, пленительно нежной и одновременно сильной

и страстной, Екатерина Конобеева создает волшебным образом так, что он врезается в память.

Ну а кульминацией вечера является балетная картина «Вальпургиева ночь» из оперы Шарля Франсуа Гуно «Фауст». В постановке Леонида Лавровского она воплощает в танце начало весны и радость жизни, буйство природы и страстей.

Город, влюбленный в балет

Примечательно, что наряду с реализацией идеи «Легендарные хореографы XX века» ТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова приняло участие и в другом арт-проекте: «Город, влюбленный в балет» совместно с «Рекламным домом Кубани» и краснодарской галереей «Доротея». Фотографы Ксения и Вадим Ивановы создали фотографические образы героев балетов Юрия Григоровича «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Раймонда», «Баядерка», «Шопениана», «Карнавал», «Щелкунчик» на фоне достопримечательностей Краснодара. Целый месяц шли фотосъемки с участием солистов Краснодарского театра балета Юрия Григоровича. И получилась уникальная серия памятных открыток, на оборотах которых размещены репродукции произведений краснодарского художника Сергея Яшина, посвященных искусству балета.

Открытки, воздающие должное красивейшему из искусств, можно было приобрести 11 и 12 июня на Вечерах балета в Краснодаре. Экспозицию работ Сергея Яшина из коллекции галереи «Доротея» также можно было увидеть в фойе Музыкального театра. И это тоже дань балету — попытка заинтересовать им тех, кто еще не влюблен в него. Кстати, выложенные в Интернете фотографии солистов балета многих краснодарцев уже заинтриговали и даже сподвигли приобрести билеты на балетные спектакли.

Стоит сказать, что ТО «Премьера» также объявило конкурс фотографий. Краснодарцы могут выложить свои работы с изображением образов балетных героев в «Инстаграме» с хештегом «Город, влюбленный в балет» и, одержав победу за интересные, вдохновенные снимки, получить билеты на концерт 29 июня, посвященный закрытию театрального сезона. Также наградой для автора лучшего снимка станет абонемент ««Па» в честь Петипа» на следующий театральный сезон (абонемент состоит из четырех балетов: «Корсар», «Раймонда», «Тщетная предосторожность» и «Дон Кихот»).

В общем, тема балета в Краснодаре стала в эти дни одной из самых актуальных и обсуждаемых. И, несомненно, по-прежнему таинственное искусство классического танца будет притягивать зрителей как магнит.

Марина АРИНИНА

Фото Юрия КОРЧАГИНА