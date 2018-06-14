Следствие должно дать оценку всем отголоскам «цапковской империи»

Наша газета получила ответ из Следственного комитета России на запрос, касающийся противоправной деятельности кубанского предпринимателя Федора Стрельцова, владельца «Агрокомплекса Кущевский». В отношении него и связанных с ним лиц возбуждено сейчас сразу несколько дел. А сам он скрывается от следствия и уже объявлен в международный розыск.

«В следственном отделе по Кущевскому району расследуется уголовное дело по подозрению Стрельцова Ф. Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, совершенного в отношении предпринимателей Гордик Н. М., Сидорченко Н. П. и Коробкова П. К. По данному уголовному делу Стрельцов Ф. Е. объявлен в розыск»,— говорится в письме. Также в нем указывается, что в рамках расследуемого следственным отделом по Кущевскому району уголовного дела, как и по другим делам, возбужденным в отношении Ф. Е. Стрельцова, проверяется целый ряд фактов о возможной причастности к совершению других преступлений.

Несчетное количество статей СМИ рассказывало о банде Цапков, зверствовавшей в Кущевском районе Краснодарского края. Тем не менее жители станицы уверены, что когда в 2010 году произошла кущевская трагедия, прогремевшая на всю страну, то за жуткое убийство людей заслуженное наказание понесла только верхушка банды… Многие причастные к ней лица до поры до времени как-то умудрялись избегать зоркого взгляда кубанского правосудия. Как утверждают кущевцы, столкнувшиеся с фактически бесчеловечным отъемом у них земли и другой собственности цапками, были крайне удивлены, когда банда оказалась за решеткой, а действовавшие при ней преступные схемы продолжали реализовываться как ни в чем не бывало.

Стоит вспомнить, что в начале этого года в ряде СМИ было опубликовано письмо в адрес Стрельцова, написанное Сергеем Цапком незадолго до смерти в СИЗО Краснодара. СМИ связали письмо с именем Стрельцова. Подлинность авторства письма подтверждена графологической экспертизой. Возможно, и письмо сможет стать тем недостающим пазлом в доказательственной базе кущевских дел, благодаря которому все виновные понесут заслуженное наказание. И как минимум письмо само по себе может являться поводом к возбуждению уголовных дел по статье «Мошенничество» и (или) «Вымогательство».

Что касается управления сельскохозяйственными активами банды, то тут прямо всплывает имя Федора Стрельцова, другое имя — Федя Обнал — с легкой руки СМИ вошло в массы и прижилось в кругах обманутых собственников земельных паев. Мы уже писали, что серьезная часть активов Цапков странным образом после посадки главарей банды оказалась именно в руках Стрельцова. Сам же Стрельцов в интервью на одном из телевизионных каналов чуть ли не хвастался, что пережил в 2010-х целых восемь допросов у следователей и те якобы не смогли доказать его причастность к беззакониям Цапков…

До поры до времени «просто» деловой «партнер» Цапков в экономической сфере позиционировал себя в СМИ «честным» бизнесменом, «честь и достоинство» которого без всяких того оснований порочат селяне: судьи Кущевского районного суда рассмотрели немало исков Стрельцова о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении тех людей, которые говорили правду о нем.

Бывший сотрудник органов ФСБ в отставке Борис Гурдисов среди тех немногих, кто не боялся открыто говорить в том числе и на программе Владимира Соловьева «Полный контакт» о беззакониях, которые творились в Кущевском районе, в том числе кем в действительности являлся Федор Стрельцов в бытность цапковской банды. Именно поэтому Стрельцов подал в отношении Бориса Гурдисова и его адвоката Сергея Лаптева иск в Кущевский районный суд, требуя моральной компенсации на 30 млн руб. (к слову сказать, родственникам кущевской трагедии было выплачено всего по несколько миллионов рублей, а Анжеле Цапок ростовский суд вообще вернул шесть миллионов долларов США и всё арестованное имущество!). Чтобы заставить Бориса Гурдисова замолчать, в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, инициированных, скорей всего, теми, кто хотел превратить Кущевский район в свою кормушку и вольницу. Недавно Кущевский районный суд по требованию вышестоящей инстанции вернул уголовное дело в отношении Гурдисова прокурору в связи с допущенными вопиющими нарушениями со стороны следствия Кущевского ОМВД, а сам Борис Гурдисов вышел из-под домашнего ареста. И хотя уголовное дело пока еще не закрыто, скорей всего, можно говорить о положительных сдвигах в его расследовании и о том, что в отношении Бориса Гурдисова и Виктора Немычко будет наконец восстановлена справедливость.

— Я хочу поблагодарить журналистов, общественников — всех, кто не остался равнодушным и поддержал меня, кто помогал и активно участвовал в восстановлении справедливости и истинного положения дел, в том числе и известного правозащитника — судью Дмитрия Новикова,— говорит Борис Гурдисов.

Что касается деятельности Федора Стрельцова, то следствию, вероятно, придется не только расследовать дела последних лет, но и обратиться к историям, случившимся еще до кущевской трагедии — в 2007—2008 годах.

Тогда члены банды Цапка для того, чтобы отобрать собственность предприятия «АгроЮгИнвест» через свои коррумпированные связи в правоохранительных органах, возможно, не без своего силового крыла — Ходыча (по крайней мере, так говорили о нем в СМИ) инспирировали против кущевского бизнесмена Николая Гордика уголовное дело по надуманным основаниям. Как пояснил следователям сам Гордик, который оказался в камере, в обмен на свободу от него потребовали написать дарственную в пользу Стрельцова и его людей, что предприниматель и вынужден был сделать. Ходыч был осужден на восемь лет, в прошлом году досрочно освободился за хорошее поведение, но данный эпизод вменен не был, хотя уголовное дело было возбуждено еще в 2011 году по личному указанию Председателя СК России Александра Бастрыкина, но как-то странно оказалось «под сукном». В декабре прошлого года по личному указанию прокурора Краснодарского края Сергея Табельского и руководителя СК по краю Вадима Бугаенко было возбуждено уголовное дело по вымогательству — Федору Стрельцову может грозить до пятнадцати лет колонии строгого режима. По этому делу Стрельцов объявлен в розыск.

Находится Стрельцов в розыске и по другому уголовному делу, возбужденному ростовскими следователями по заявлению руководителя ростовской компании «Агрохим-Авиа» Алексея Лагошина, у которого мошенническим путем была похищена продукция на 33 млн руб.

Следственные органы СК по Ростовской области открыли несколько уголовных дел против гендиректора «Агрокомплекса Кущевский» Георгия Копыта, который находится под домашним арестом. Его подозревают в том числе и в хищении урожая сельскохозяйственных культур на сумму 300 миллионов рублей у кущевского АО «Маяк», компании, под управление которой еще в 2012 году перешли бывшие земельные активы семьи Цапков.

Под следствием и арестом в ростовском СИЗО сейчас также находится бывший гендиректор АО «Маяк» Виталий Кошенок, состоящий в родственных отношениях со Стрельцовым. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями в связи с тем, что передавал земли АО «Маяк» в субаренду «Агрокомплексу Кущевский» по заведомо невыгодной для руководимого им предприятия цене. Как итог «Маяк» понес крупный ущерб и оказался в процедуре банкротства. В дальнейшем земли АО «Маяк» перешли под контроль «Агрокомплекса Кущевский», владельцем которого является Стрельцов, роль которого в этом преступлении сейчас определяют следователи.

Рядом с Кошенком содержится и водитель Федора Стрельцова Сергей Криштопа, на которого были оформлены бизнес и имущество, законность приобретения которого под большим вопросом, в отношении Криштопы ростовские следователи возбудили сразу несколько уголовных дел.

На прошлой неделе дополнительно к уголовному делу в Кущевском СК общественность порадовали и следователи по особо важным делам краевого СК, возбудившие под контролем руководителя СК края Вадима Бугаенко уголовное дело сразу по трем лицам: самому Стрельцову и еще двум новым фигурантам, которые объявлены в розыск. Им вменяется присвоение более 5000 га земли, отобранной у АО «Маяк».

По имеющимся данным, в настоящее время уголовные дела, связанные с Федором Стрельцовым и его окружением, насчитывают более десятка эпизодов. Следствие продолжает выявлять новые факты по правонарушениям, и, возможно, найдутся основания объединить их в одно производство и квалифицировать деятельность фигурантов уголовных дел как организованное преступное сообщество, а это уже ст. 210 УК РФ, максимальное наказание — двадцать лет лишения свободы.

В поле зрения следствия появляются новые дела предпринимателей, открыто заявляющих об отъеме их собственности Стрельцовым. Предприниматели Сергей Холмовой и Виталий Дорошенко также показывают, что принадлежащие им предприятия в 2009 году были отняты путем вымогательства.

ООО СК «Север Кубани», ООО «Агро-Полтавченское», которые забрали у предыдущих собственников, как и мегаферма ООО «Артекс Агро» и ООО «Юг Агротехника»,— вот как минимум известный на сегодняшний день список компаний, которые были перепроданы затем Стрельцовым с личной выгодой.

Нельзя не упомянуть и об огромных невозвращенных кредитах в Краснодарском РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», которые брали в своем время предприятия, входившие в «империю Цапков». Полученные кредиты могли использоваться не только на развитие подконтрольных предприятий. По состоянию на октябрь 2010 года долг этих предприятий перед Краснодарским РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» составлял 6800000000 рублей. Стрельцов и его «коллеги», насколько нам известно, ушли от ответственности за невозврат кредитных средств.

Следственные и налоговые органы установили, что деятельность фирм ООО «Агрокомплекс Кущевский», ООО «Компаньон» связана с мнимыми сделками, финансовыми операциями сомнительного характера. Серьезная для оборота масса так называемых «контрагентов» ООО «Агрокомплекс Кущевский», ООО «Компаньон», через которых осуществлялись сделки по «продаже» сельхозпродукции без НДС, представляла собой, судя по данным ЕГРЮЛ, фирмы-однодневки. Наличие сомнительных контрагентов в различных регионах страны свидетельствует о том, что вышеуказанная деятельность лиц, стоящих за ООО «Агрокомплекс Кущевский», носила межрегиональный характер.

Сегодня есть повод вспомнить и об экс-судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, уголовное дело в отношении которой в прошлом году было лично возбуждено Председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным по фактам совершения мошенничества в особо крупном размере. Насколько нам известно, следственные органы недавно уже передали ее дело представителям Фемиды и 18 июня начнется судебное следствие. В прошлом году мы писали об имеющихся свидетельствах сотрудничества Светланы Мартыновой с ООО «Север Кубани», владельцем которого был Федор Стрельцов. В серии публикаций мы рассказывали о том, какую роль Светлана Мартынова сыграла в истории с лишением жительницы Кущевки А. И. Данько и ЗАО «Маяк» земель и других активов, которые в итоге оказались у ООО «Агрокомплекс Кущевский». Именно она до заключения под стражу представляла интересы «Агрокомплекса Кущевский» в судах различной инстанции, требуя, чтобы агрокомплекс стал правообладателем активов главной жемчужины «империи Цапков» — «Артекс-Агро».

Сегодня те, кто, как они считают, пострадал от действий Стрельцова, с нетерпением ждут развязки событий. Им очень важно, чтобы все противоправные деяния получили должную оценку со сторону правоохранителей и виновные в них понесли заслуженное наказание.

«Аргументы недели» будут следить за ситуацией и обязательно расскажут о новых подробностях уголовных дел, в том числе в отношении Федора Стрельцова.

Сергей БЕЛЫХ

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