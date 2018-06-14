Праздник как признание в любви

В Анапе состоялось открытие курортного сезона 2018 года и фестиваля «Античное наследие России».

В этом году анапчанам и гостям города особенно повезло: выходными было целых три дня, включая государственный праздник — День России 12 июня. Поэтому воскресным утром 10 июня настроение у всех прибывших на праздник было приподнятое. Яркое солнце предвещало отличную погоду. В парках и скверах играла музыка, работали аттракционы, можно было посмотреть выставки «Тайна синдских курганов», «Золото Горгиппии», отведать блюда греческой кухни на фестивале «Пища богов». Для детей был организован театрализованный праздник «Аргонавты в поисках золотого солнца Анапы», а ребята постарше смогли поучаствовать в акции «Зарядись на лето!».

Весь город был охвачен праздничными мероприятиями, вход на которые был свободным.

Торжественное открытие фестиваля «Античное наследие России» состоялось на площади возле здания администрации. Со сцены мелодично звучали греческие скрипки, артисты в национальных костюмах исполняли песни на греческом и русском языках. В театральном представлении перед зрителям развернулись исторические события в Горгиппии — древнем городе на территории современной Анапы.

Заместитель губернатора Кубани Василий Швец отметил давние дружеские связи Анапы и Греции:

— Мы гордимся, что живем на земле, которая является колыбелью античной культуры.

Отметив, что открытие фестиваля празднуют даже в космосе, он преподнес фотографию городов черноморского побережья, где проходит «Античное наследие России», сделанную космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Глава курорта Юрий Поляков и почетные гости поздравили всех с открытием фестиваля «Античное наследие России» и нового летнего сезона. А мэр греческого города Лариса — побратима Анапы пожелал анапчанам успешного туристического сезона. В завершение церемонии артисты вместе со зрителями закружились на площади в греческом танце сиртаки.

В этот день от памятника «Русские ворота» начинались бесплатные пешеходные экскурсии по исторической части города «Анапа: по следам минувших веков». Гиды рассказывали так интересно, что, послушав одну экскурсию, мне захотелось присоединиться к следующей группе и узнать об истории Анапы еще что-нибудь.

В археологическом музее «Горгиппия» проводились обзорные экскурсии по античному городу. А в полдень началось театрализованное музыкальное представление «Эллады свет, пронзающий века» с церемонией зажжения горгиппийского священного огня. Актеры в исторических костюмах и масках той эпохи показали, как жили в античные времена виноделы, ткачи, пекари. Древний город ожил в естественных декорациях. Всё было по-настоящему: гончар лепил глиняную амфору, кузнец чеканил монеты, воины совершенствовали свое мастерство владения мечами, дети в школе изучали арифметику.

Вечером на Театральную площадь города на торжественное открытие курортного сезона под названием «Эллады немеркнущий свет» люди пришли, приехали семьями, так что яблоку негде было упасть.

Со сцены звучали поздравления почетных гостей. Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко сказал в своей речи: «Я часто бываю в Анапе, вижу, как город меняется, становится краше, как благоустраиваются пляжные территории, развивается курортная отрасль. У Анапы прекрасные перспективы! Желаю, чтобы курортный сезон-2018 был высоким, море — чистым, а погода — самой лучшей!»

К словам поздравлений присоединился вице-губернатор Сергей Болдин: «Анапа — это не только песчаные пляжи и великолепные здравницы, но и богатейшее археологическое наследие, культура». А завершил официальную часть глава города-курорта Юрий Поляков:

— Приятно, что открытие сезона в Анапе совпадает с открытием фестиваля «Античное наследие России», который в нашей стране проводится впервые. Желаю всем удачи, хорошей погоды, радостного настроения! Курортный сезон-2018 объявляю открытым!

А затем был концерт, на котором зрителей зажигали весельем творческие коллективы из Анапы, Краснодара и приглашенные звезды российской эстрады — группа «Инь-Ян». В завершение праздника бархат ночного небо раскрасили огни грандиозного фейерверка.

Программа следующих праздничных дней — 11 и 12 июня тоже была богатой на интересные события. Фестивали черноморской барабули и декоративно-прикладного творчества «Кладовая ремесел», ярмарка «Кубанское изобилие», Всероссийский рок-фестиваль, кинопоказы конкурсных фильмов Всемирного фестиваля уличного кино. Все праздничные дни проводились спортивные состязания: фестиваль по греко-римской борьбе «Гермеи» и открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек.

Хотелось успеть везде. А еще море и пляж притягивали магнитом. С набережной видно, что на пляжах людей много и курортный сезон отдыхающими открыт уже давно. В Анапе есть и песчаные, и галечные пляжи, как говорится, на все вкусы и предпочтения. Сервис на высоком уровне везде, установлены тенты, можно взять на прокат лежак, сотрудников пляжа в униформе с бейджами видно издалека. Выделена отдельная зона для водных аттракционов.

Хотите отлично провести время — приезжайте в Анапу, увидите все своими глазами и проникнитесь атмосферой этого прекрасного города! Люди, организовавшие в минувшие выходные незабываемо яркие события, очень любят его, поэтому им удалось сделать праздник как признание в любви Анапе.

Элина БОРИСОВА