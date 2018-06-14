Нести детям добро

Дети — главное чудо жизни. Они, как цветы, нуждаются в постоянной заботе. Сколько мы дадим им добра в детстве, столько и получим взамен от них любви и добрых дел, когда они станут взрослыми и возьмут на свои плечи заботу о стране. Но трижды в нашем внимании и любви нуждаются дети с ограниченными возможностями. Это учитывают в Краснодарском региональном отделении Фонда социального страхования и по инициативе руководителя краевым отделением Фонда социального страхования РФ Александра Рунова стали проводить для таких детей акцию «Лучики добра».

Сотрудники фонда учли, что дети с ограниченными возможностями особенные. Они стесняются лишний раз появляться без особой нужды на людях, общаться со сверстниками. Не расположены нередко к общению своих детей с другими детьми и родители. Вот и получается практически изоляция детей с ограниченными возможностями от обычных радостей жизни.

Акция, разработанная в краевом отделении Фонда соцстрахования, позволяет вывести таких детей из тесного семейного круга, познакомить со сверстниками, поучаствовать им в коллективных играх, мероприятиях, проявить свои способности и почувствовать себя, что они такие же дети, как и все.

Таких благородных акций по краю прошло уже двенадцать: в Курганинске, Армавире и других регионах края. Последнее такое яркое событие, которое надолго запомнится детям и их родителям, случилось в городе Ейске. Пятьдесят ребятишек с ограниченными возможностями в минувший четверг собрались в центральном городском парке, в кафе под открытым небом «Анастасия», хозяин которого Сурен Макян любезно предоставил свою территорию для праздника детей с ограниченными возможностями. Это и был настоящий праздник. Яркий, красочный, незабываемый. В его организации деятельное участие приняли заместитель руководителя Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ирина Алешенко, заместитель главы Ейского района по социальной работе Елена Пантелеева, заместитель директора ейского филиала фонда Владимир Пологовский.

Ребятам и их родителям устроили праздничную феерию Народный цирковой коллектив «Алые паруса» (руководитель — Полина Вафина), Народный хореографический коллектив «Экзотика» (руководитель — Елена Слабоспецкая), а также образцовые хореографические коллективы: «Юнона» (руководитель — Жанна Маякова) и «Ассоль» (руководитель — Алина Журавлева), вокальный коллектив «Престиж» (руководитель — Оксана Лиринская), танцевальный коллектив «Веселая компания» (руководитель — Татьяна Маух), Образцовый театр чтеца (руководитель — Елена Ермолова).

С большой самоотдачей потрудилась для создания хорошего настроения у ребят режиссер праздника Татьяна Безверская.

На празднике прошли интерактивные мероприятия, работали площадки по интересам ребятишек: кукол, театр, выставка аудиокниг, организованная центральной городской детской библиотекой, где родители детей с ограниченными возможностями могли познакомиться со специальной литературой по воспитанию. Во время мероприятия ребятишки смогли полюбоваться хозяевами подводного царства — рыбами и другими обитателями большого аквариума, посмотреть выставку декоративных животных и посетить зоопарк здесь же рядом, в парке, что очень удобно.

Помогали ребятам решать все возникающие проблемы волонтеры — улыбчивые и готовые отозваться на любой зов ребят, дать разъяснения, провести куда надо. Интересно, что праздник «Лучики добра» помогли провести пятьдесят волонтеров — студентов Ейского полиграфического колледжа — по числу ребят, участников праздника. И со своей задачей они справились отлично.

Организаторы мероприятия постарались устроить праздник так, чтобы дети не просто были зрителями, свидетелями события, а сами принимали в нем деятельное участие. Они рисовали символы праздника «Лучики добра». Каждый ребенок нарисовал в меру своих способностей солнышко — символ тепла и собственное произведение унес с собой домой как напоминание о светлом, радостном событии в их жизни.

Во время представления театра кукол каждый из желающих ребят мог стать участником представления. И многие дети этим воспользовались и были счастливы.

Ребята остались довольны концертной программой с интерактивными конкурсами и угощением — соками и фруктами. Каждому из ребят были вручены, благодаря спонсорам, мягкие игрушки.

— Это было здорово,— делились родители ребят. — Мы боялись, что будет неинтересно. И боялись зря: праздник удался на славу. Большое спасибо его организаторам. Наши дети были счастливы!

Виктор БОГДАНОВ