Еще один удачный год Наталии Мещаниновой

Триумфом нашей землячки — экс-режиссера «Нового телевидения Кубани» и выпускницы Краснодарского института культуры завершился в Сочи XXIX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»: ее вторая полнометражная картина «Сердце мира» получила сразу три награды — Гран-при, приз за лучшую мужскую роль ее супругу-актеру Степану Девонину и приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Год назад «Кинотавр» отдал главный приз «Аритмии» — ленте, снятой Борисом Хлебниковым по сценарию Наташи.

Красная дорожка, белый экран

В той части, которой «Кинотавр» обращен не к индустрии, но к народу, программа бесплатных показов «Кино на площади» и церемонии открытия-закрытия — это неисчерпаемый источник тем для обсуждений. По красной дорожке «Кинотавра» в Зимний театр в этом году прошли новые пары: экс-супруга сопредседателя попечительского совета фестиваля Федора Бондарчука Светлана Бондарчук и фотограф Сергей Табунов, экс-зять Никиты Михалкова Резо Гигиенишвили и продюсер Надежда Оболенцева, а еще — проверенные временем: Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко, глава Сочи Анатолий Пахомов с супругой Еленой, актер Дмитрий Дюжев со второй половиной, Ксения Собчак и Максим Виторган. Последние шли не меньше четверти часа: виной всему были селфи с поклонниками.

Ксения Собчак и Максим Виторган приехали на фестиваль с сыном Платоном каждый со своими проектами, позже к ним присоединилась и Людмила Нарусова. Формальным поводом стала премьера фильма закрытия фестиваля — документальной ленты «Дело Собчака» Веры Кричевской, где Ксения Анатольевна значится соавтором одного из немногих фильмов, на показе которого всё было благополучно со звуком.

— Мне кажется символичным, что «Кинотавр» открывался фильмом «Лето» Кирилла Серебренникова, а закрывается «Делом Собчака»: если первый фильм про юношеские надежды на стыке времен, то второй — о том, чем эти надежды закончились»,— отметила перед показом Ксения.

«Дело Собчака», где Ксения Анатольевна выступает голосом автора и интервьюирует Владимира Путина,— двухчасовая попытка с помощью Гавриила Попова, Александра Коржакова, Александра Невзорова, Бориса Немцова и десятка других людей из той политической эпохи найти ответы на вопрос, почему Анатолий Собчак не стал президентом и вынужден был от позора ареста бежать в Париж.

Впрочем, волнуют они несравнимо меньшую аудиторию в сравнении с той, что с упоением будет читать о том, как актриса Виктория Толстоганова и певица Алена Свиридова пришли на закрытие «Кинотавра» в одинаковых платьях, а артисты Владимир Яглыч и Павел Деревянко устроили на звездной дорожке стриптиз. Актеры сорвали друг с друга костюмы, оставшись в шортах, жилетах, манжетах и манишках — такая вот нехитрая промоакция нового фильма «Ночная смена» Марюса Вайсберга, где оба сыграли простых парней, идущих ради заработка в стриптизеры.

Вечер в Besedka, день с «Искусством кино»

«Ночная смена», которую презентовали на бранче в гранд-отеле «Жемчужина», где много лет квартирует «Кинотавр», не единственная новая картина, представленная на фестивале. Вместо питчинга был опробован новый формат: представление единственного проекта, который находится в постпродакшене. Им стала авторская драма «Человек, который удивил всех» авторов «Интимных мест» — режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (несколько лет назад Чупов сделал Меркуловой предложение со сцены Зимнего театра прямо во время закрытия). Это история заболевшего раком деревенского жителя (его играет Евгений Цыганов), который принимает решение бороться с болезнью необычным способом: стать другой личностью.

Директор Центра документального кино и жена экс-главы Департамента культуры Москвы Сергея Капкова Софья Капкова представила онлайн-платформу неигрового кино Nonfiction.film, где для просмотра будут доступны ленты, которым не грозит широкий прокат.

У медийных гостей фестиваля с его плотной программой — три конкурсных фильма в день! — по традиции пользовались успехом и вечерние мероприятия: от посиделок в закрытом от посторонних глаз репортеров (теперь при аккредитации они подписывают письменное уведомление о том, что она может быть отозвана в любой момент) VIP-шатре Besedka до вечеринок «Роза Хутор» и журнала L'Оfficiel и презентации издания Digital Reporter, где выступали «новая Земфира» — певица Монеточка и Гарик Burito. Однако одним из важнейших индустриальных событий стало все-таки дневное: презентация сдвоенного (май — июнь) выпуска журнала «Искусство кино». Кинокритики Антон Долин, который стал главным редактором издания ровно год назад, и Зара Абдуллаева рассказали о новом номере (большая часть посвящена участникам конкурса «Кинотавр. Дебют») и планах.

Главной новостью стало учреждение собственной премии «Искусства кино», которая будет вручаться дважды в год: на «Кинотавре» будут награждать лучший отечественный коротко- или полнометражный дебют, а в конце года — лучший отечественный фильм. Обладателем первого диплома журнала и «внушительного денежного вознаграждения» стал победитель фестивального короткометражного конкурса «Кинотавр. Короткий метр» Игорь Поплаухин за фильм «Календарь» — у этой картины уже есть второй приз каннского конкурса «Синефондасьон».

Сердце кинематографического мира

Церемония закрытия «Кинотавра» крутилась вокруг двух тем: грядущего чемпионата мира по футболу (ей были посвящены забавные заставки на экране над сценой, например приз критиков «представляла» шеренга режиссеров конкурсных лент, стоящих в той же защитной позе, что футболисты перед пенальти) и политзаключенных от культуры. Ни единого слова из трансляции церемонии на канале «Россия-1» не вырезали, но показали ее в полчетвертого ночи. Вручая приз Гильдии киноведов и кинокритиков им. Даниила Дондурея ленте «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, Виктор Матизен заметил:

— Я бы перестал себя уважать, если бы в день окончания XXIX «Кинотавра» не напомнил, что идет 28-й день голодовки Олега Сенцова.

Главы двух жюри «Кинотавра» — основного конкурса режиссер Алексей Попогребский и «Кинотавр. Дебют» критик Андрей Плахов — перед вручением наград зачитали встреченное овацией заявление «Киносоюза» — организации, альтернативной Союзу кинематографистов:

— За два года, что находится под домашним арестом Кирилл Сереберенников, скончалась его мать и заболел отец. Олег Сенцов приговорен к двадцати годам заключения, уже четыре года он в неволе и больше двадцати дней длится его терминальная голодовка. Мы считаем оба процесса над российским и украинским режиссерами сугубо политическими и присоединяем свой голос к голосам тех, кто борется за свободу Сереберенникова и Сенцова.

К ним присоединились обладатели наград за лучшие дебюты: режиссер «Глубоких рек» Владимир Битоков и ленты «Кислота» Александр Горчилин.

Член основного жюри продюсер Евгений Гиндилис перед вручением Авдотье Смирновой, Анне Пармас и Павлу Басинскому награды за лучший сценарий им. Григория Горина за ленту «История одного назначения» зачитал письмо Олега Сенцова из колонии: «Любовь Аркус, Виталий Манский и другие! Спасибо вам, ребята, большое, мне приятно слышать слова поддержки от людей, у которых я учился, на их работах или статьях. Не смею звать себя вашим коллегой, до этого еще далеко, я сделал слишком мало. Но надеюсь, что когда-то смогу приблизиться к вашему уровню понимания кино». Принимая его, Авдотья Смирнова напомнила «тем, кто ведет процессы над Серебренниковым и Сенцовым, Малобродским и Итиным, что „блаженны милостивы, ибо помилованы будут”». Принимая спецдиплом им. Микаэла Таривердиева «За музыкальное решение фильма», композитор фильма «Ван Гоги» Игорь Вдовин призвал следить за судьбой политических узников.

На середине церемонии было зачитано обращение депутата и режиссера Станислава Говорухин, прежде не пропускавшего фестиваль: ему пожелали скорейшего выздоровления, а затем вспомнили ушедших за год деятелей искусства — от Киры Муратовой и Светланы Кармалиты до Михаила Угарова и Елены Греминой. Обладатель награды за лучшую операторскую работу Денис Аларкон-Рамирес («Подбросы») признался, что работу над фильмом продюсер Сергей Мокрицкий предложил ему во время заплыва в бассейне «Жемчужины» год назад. Названная лучшей актрисой за эту же ленту Анна Слю обратилась к ее режиссеру Ивану Твердовскому: «Ты — мой Майкл Джексон!» Степан Девонин, получивший приз за лучшую мужскую роль в «Сердце мира», произнес короткую, но искрометную речь:

— Иногда я себе во снах представлял этот момент. Все, кто работал над фильмом, я вас обожаю. Приеду и буду проставляться в Москве. И главное, чтобы сердце болело!

Приз за лучшую режиссуру достался «Русскому бесу» Григория Константинопольского.

— Первый раз я был двадцать лет назад в конкурсе и пролетел, сейчас подождал — и заработал,— пошутил он.

Получая Гран-при за «Сердце мира», Наталия Мещанинова заметила:

— Неожиданно. Честно говоря, я сейчас могу только глупо хихикать.

Перед тем как президент «Кинотавра» Александр Роднянский и Федор Бондарчук объявили его закрытым, первый обыграл в речи название фильма-обладателя Гран-при:

— Нашей мечтой когда-то было создать фестиваль, который был бы сердцем кинематографического мира.

На приеме по случаю закрытия кинематографический мир не только веселился перед сценой, но и вновь захлестнул ее: в проекте Zorkiy & the gang каверы песен Адели, Radiohead, Дэвида Боуи, Алексея Панова, Виктора Цоя пели Александр Горчилин, Игорь Верник, Катерина Шпица, Любовь Аксенова, Один Байрон, Ян Гэ и др.

Цифры и факты

52 премьеры фильмов прошли в рамках конкурсов и программ XXIX Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», длившегося девять дней.

От первого лица

Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино»:

— Я благодарен жюри за то, что, осознанно или нет, они наградили тех, кто не ходит в фаворитах нашего кинематографа. Это и актеры Степан Девонин и Анна Слю, и оператор Денис Аларкон-Рамирес, и режиссеры — Григорий Констанинопольский и дебютант Саша Горчилин. Рад, разумеется, и за замечательную Авдотью Смирнову: ее сценарий «История одного назначения» — настоящее высказывание, а не только прекрасная драматургия.

«Сердце мира» Наталии Мещаниновой — очень интересный фильм, на меня он произвел двойственное впечатление и определенно застрял в памяти, непрестанно думаю о нем. По-моему, Гран-при и приз нашей Гильдии кинокритиков плюс актерская награда одной этой картине — немного чересчур. Но я вижу волну всеобщей любви — дежавю прошлогодней «Аритмии» (авторы и продюсеры те же) и пока умолкаю. Некрасиво пускаться в критику, когда хорошие люди празднуют победу: Мещанинова, в отличие от Бориса Хлебникова, все-таки любовью и вниманием не избалована, а ее предыдущий прекрасный фильм «Комбинат „Надежда”» вовсе не попал в прокат. Пусть у «Сердца мира» всё сложится… На каждом фестивале есть обиженные, и часто бывает обижен лучший фильм. Для меня такой в этом году была «Война Анны» Алексея Федорченко: ей достался только диплом за актерскую работу шестилетней Марты Козловой.

К слову

О чем «Сердце мира»?

Егор, за плечами которого неблагополучная юность, работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши и живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

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