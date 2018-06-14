Летний. Десятый. Юбилейный

По традиции каждый июнь в канун Дня России Летний театр у Дворца искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) открывает свои двери, чтобы все три жарких месяца по четвергам, в 19:00, радовать любителей музыки циклом концертов «Карасунские музыкальные вечера». Нынешний сезон Летнего театра — Х Юбилейный: для него артисты Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» приготовили особенные программы.

Под сенью лип и каштанов

Дворец искусств «Премьера» со зрительным залом на тысячу мест открыл двери в 1994 году: после реконструкции в здании бывшего ДК ХБК появилась оркестровая яма для большого состава симфонического оркестра, артистические уборные, репетиционные классы, театрально-производственные мастерские и пр. Сегодня дворец — главная концертная площадка и репетиционная база Музыкального шоу-театра «Премьера» и вокально-хореографического ансамбля «Родник» — именно эти артисты радуют своим искусством слушателей цикла концертов «Карасунские музыкальные вечера» в Летнем театре под сенью лип и каштанов.

«Карасунские музыкальные вечера» — плод десятилетнего сотрудничества КМТО «Премьера» и администрации Карасунского округа. Программа концертов ежегодно начинается программой ко Дню России, и коллективы «Премьеры» весь летний сезон дарят свои концерты публике. В июле они уступают площадку коллективам Домов культуры Карасунского округа. А в августе к слушателям возвращается Кубанский симфонический оркестр, «Премьер-оркестр» и театр ветеранов сцены.

Летний театр — один из двух брендов Дворца искусств «Премьера» вместе с «Новогодней фантазией», которая в нынешнем году отметит 25-летие: у бесплатных концертов на открытом воздухе свой, может, не самый искушенный, но невероятно благодарный зритель разных возрастов. Каждое лето Летний театр у Дворца искусств «Премьера» принимает до пяти тысяч гостей. И каждый вечер четверга здесь аншлаг, поэтому лучше приходить заранее. Хотя, даже если вы припозднитесь, сотрудники КМТО «Премьера» предложат вам место пусть и не в «амфитеатре», но на одном из дополнительных сидений: они всегда наготове в Летнем театре.

Лучшее, любимое и только для вас

Все концерты в Летнем театре у Дворца искусств «Премьера» начинаются по четвергам, в 19:00, билет не потребуется: вход свободный. Итак, чем порадуют горожан Х Юбилейные «Карасунские музыкальные вечера»?

Четырнадцатого июня на открытии Летнего театра программу «Настроение — лето!» представят артисты вокально-хореографического ансамбля «Родник» и солисты Музыкального шоу-театра «Премьера». Затем 21 июня зазвучит «Старый граммофон»: любимые песни в стиле ретро исполнят солисты Музыкального шоу-театра «Премьера». А 28 июня художественный руководитель ансамбля «Родник», народная артистка России Раиса Гончарова, чей коллектив в этом году отмечает юбилей, представит программу «Когда поет душа».

Пятого июля единственный в своем роде в России театр ветеранов сцены даст в Летнем театре «не оперетту» «И зачем считать года?», чтобы передать творческую эстафету коллективам Карасунского округа. И уже 12 июля на концерт «Верность. Надежда. Любовь» краснодарцев и гостей города ждут коллективы городского Дома культуры Карасунского округа. Затем 19 июля «От всей души» споют и станцуют творческие коллективы сельского Дома культуры ст. Старокорсунской. А 26 июля на сцену Летнего театра выйдет Нателла Багдасарян — солистка Пашковского городского Дома культуры, дипломант ХVII Молодежных Дельфийских игр: ее концерт называется «Я к вам травою прирасту».

Последний месяц лета начнется в Летнем театре 9 августа с вечера камерной музыки «Когда не нужно слов» — программы «Премьер-оркестра» и его художественного руководителя и дирижера Даниила Червякова. А 16 августа музыка польется «От сердца к сердцу»: любимые романсы и песни в стиле ретро исполнят артисты театра ветеранов сцены. Завершится сезон в Летнем театре 23 августа «Концертом на бис» Кубанского симфонического оркестра под управлением его главного дирижера Дениса Ивенского: в его программе — только знакомая всем и любимая всеми музыка.

Июньская афиша

«Классика в летнюю ночь»

16 июня, в 19:00, Муниципальный концертный зал

Заключительный концерт сезона камерного «Премьер-оркестра» под управлением его художественного руководителя и дирижера Даниила Червякова. Солисты — лауреаты международных конкурсов: Маргарита Киракосова (скрипка), Владимир Быков (скрипка), Ольга Уразова (скрипка). В программе музыка А. Вивальди, Ф. Мендельсона, П. Сарасате, А. Баццини и др.

«Французский орган»

20 июня, в 19:00, Муниципальный концертный зал

Программу из музыки И. С. Баха, А. Вивальди, В. Моцарта, Л. Вьерна, Л. Бельмана, И. Стравинского и собственных импровизаций сыграет парижский органист Батист-Флориан Марль-Уврар, лауреат престижных органных конкурсов во Франции, Германии и России, он служит органистом церкви Сен-Винсент де Поль в Париже, регулярно дает концерты во Франции и за ее пределами: в Германии, Великобритании, Испании, Люксембурге, Швеции, США, России.

«Индия и Россия»

21 июня, в 19:00, Муниципальный концертный зал

Концерт Международного музыкального фестиваля «Времена года», автором идеи которого является художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Времена года», заслуженный артист России Владислав Булахов. Форум проводится с 2002 года и каждый сезон имеет новую национальную тему: в нынешнем году это «Индия и Россия». В программе концерта оркестра «Времена года» прозвучат произведения, передающие колорит двух стран: увертюра к опере «Наль и Дамаянти» А. Аренского, скетч из балета «Шакунтала» для камерного оркестра Х. И. Хана, песня индийского гостя из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова и др.

«В темпе марша»

28 июня, в 19:00, Муниципальный концертный зал

Закрытие концертного сезона!

Кубанский симфонический оркестр и его главный дирижер Денис Ивенский завершают концертный сезон бодро и ритмично: заключительная программа составлена исключительно из маршей В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, М. Глинки, П. Чайковского, И. Штрауса, Д. Шостаковича, В. Гаврилина, Д. Гершвина, Д. Уильямса, И. Дунаевского и др.

Парковый концерт симфонической музыки

25 августа, в 19:00, Городской сад (ул. Постовая, 34)

Ежегодно оркестры городской «Премьеры» выступают в парках Краснодара: прошлым летом сотни горожан пришли послушать Кубанский симфонический оркестр под управлением Дениса Ивенского к колоннаде Городского сада. В этом году оркестр вновь назначает им встречу на том же месте. В программе концерта, который станет вторым выступлением коллектива после отпуска, прозвучит популярная классика.

К слову

Если учиться, то у Калягина

В Подмосковье открылась ХII Международная летняя театральная школа под эгидой Союза театральных деятелей России и его председателя, народного артиста РФ Александра Калягина. В ней участвует актриса Молодежного театра КМТО «Премьера» Анастасия Радул.

Целый месяц артисты из разных стран мира будут оттачивать мастерство и осваивать новые театральные техники с лучшими педагогами-режиссерами. Среди них Вениамин Фильштинский, Игорь Яцко, Гитис Падегимас, Петр Шерешевский, Евгений Ибрагимов, Полина Бахтина и др. Мастер-классы проведут и мэтры: Александр Калягин, Адольф Шапиро, Игорь Золтовицкий, Вениамин Смехов и Алексей Бородин. Анастасия Радул стала третьей артисткой Молодежки, кто повышал квалификацию в школе. Прежде там учились Юлия Макарова и Александр Киселев.

Кстати

Первая смена в «республике детства»

Культурно-оздоровительный центр «Премьера» КМТО «Премьера» в городе-курорте Анапе открыл сезон: 850 мальчишек и девчонок из Сургута, Норильска и Санкт-Петербурга, а также из разных уголков Кубани стали первыми гостями лагеря, преобразившегося благодаря Всероссийскому фестивалю стрит-арта «Арт-Премьера».

Напомним, что в течение недели художники граффити обновили рисунками почти каждое здание КОЦ «Премьера». На открытии первой смены в летнем театре детвора вместе с артистами Молодежного театра и Музыкального шоу-театра «Премьера» отправилась на поиски таинственных артефактов, чтобы вписать в волшебную Книгу желаний самую заветную мечту, например вернуться в центр «Премьера» на будущий год. Впереди у детворы праздник открытия курортного сезона, фестиваль творчества «Морская душа», конкурс «Анапа — республика детства», встреча с олимпийскими чемпионами, которые выступят судьями в спортивных соревнованиях, традиционный праздник искусств народов Таймыра «Северный мост» и, конечно, выступления артистов «Премьеры»: Нового театра кукол и Кубанского симфонического оркестра.

Обратите внимание

Время покупать абонемент

КМТО «Премьера» уже сейчас предлагает своим зрителям задуматься о будущих встречах с любимыми артистами и приобрести абонементы на театральный сезон-2018—2019.

Абонемент «Золотой бестселлер» — новинка, объединяющая программы Дворца искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) и Муниципального концертного зала (ул. Красная, 122).

Абонемент «Четыре шоу» представит на сцене Дворца искусств лучшие программы Музыкального шоу-театра «Премьера».

Детский абонемент «Этот сказочный мир — театр» Дворца искусств «Премьера» порадует младших школьников самыми разными спектаклями: от концертов-путешествий до квеста и мюзикла.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО