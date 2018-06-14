Руководство и сотрудники пенитенциарной системы края приняли участие в межведомственном совещании

В прокуратуре Краснодарского края прошло межведомственное совещание, в котором приняли участие: заместитель прокурора края Антон Горобцов, начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, начальник отдела реабилитационно-экспертных исследований и консультаций Ирина Троицкая, руководство и сотрудники МСЧ № 23 ФСИН России, руководители подразделений аппарата УФСИН России по Краснодарскому краю, сотрудники прокуратуры.

Основной темой, данной встречи, стало, обсуждение социальной защищенности инвалидов обвиняемых, подозреваемых и отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях Краснодарского края. Взаимодействующие ведомства обсудили проблемы, возникающие при медицинском освидетельствовании.

В исправительных учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю, с учетом положений Концепции совершенствования государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, постоянно проводится работа по совершенствованию механизмов предоставления услуг в сфере социальной реабилитации, полноценного доступа к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности осужденных, являющихся инвалидами.

В настоящий момент в учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю содержится 494 осужденных, имеющих инвалидность. На особом контроле у руководства УИС края стоят задачи по выполнению мероприятий, направленных на повышение возможности инвалидов вести независимый полноценный образ жизни. Для людей с ограниченными возможностями создаются дополнительные условия для обеспечения комфортных условий во время отбывания наказания.

Медицинские работники учреждений УФСИН работают в тесном взаимодействии с Главным бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю Минтруда России, департаментом здравоохранения Краснодарского края и медицинским персоналом муниципальных лечебных учреждений, в том числе, в случае возникновения необходимости оказания осужденным высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи.