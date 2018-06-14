Общественный совет на прямой связи с гражданами

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю состоялось очередное заседание Общественного совета.

Главным вопросом повестки дня стало рассмотрение обращения гражданки, касающееся недостатков работы судебных приставов Горячеключевского городского отдела УФССП России по Краснодарскому краю. Коллективное обсуждение длилось порядка полутора часов. Итогом стало решение провести выездное заседание Общественного совета в г. Горячий Ключ.

Следует отметить, что рассмотрение обращений граждан – важнейшая часть работы Общественного совета. Сам Совет представляет собой мост между институтами гражданского общества и органами государственной власти, в его состав входят представители общественных организаций, предприниматели, журналисты, юристы, энергетики и т.д. В этом контексте прямой контакт с гражданами и донесение их точки зрения до руководства Управления имеет особую значимость.

Практика организации приёмов граждан представителями общественности уже давно реализуется в нашем регионе и зарекомендовала себя как эффективное средство взаимодействия с заявителями. В дальнейшем данная работа будет продолжаться во всех структурных подразделениях краевой службы судебных приставов.