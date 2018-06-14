НЕКРОЛОГ

Сегодня на 83-м году из жизни ушел Станислав Сергеевич Говорухин – великий отечественный кинорежиссер, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Каждый желающий, неравнодушный гражданин может почтить память Великого человека - Станислава Сергеевича Говорухина, оставить свой отзыв в памятной книге и лично выразить свои соболезнования. Сделать это можно по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 78 (Офис регионального исполкома ОНФ).

Широта души Станислава Сергеевича, его искреннее стремление быть полезным своей стране не только в искусстве, но и на общественно-политической арене, его неутомимость всегда восхищали всех. Он был символом Народного фронта, нашим гуру, который подавал мудрый пример каждому и своими поступками показывал, что главное в любом начатом деле – оставаться человеком. Это невосполнимая утрата для всех нас.

Станислав Сергеевич был голосом нескольких поколений. Этот голос звучал через легендарные фильмы, которые знает каждый из нас. «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Так жить нельзя», «Конец прекрасной эпохи» – эти и многие другие картины являются классикой отечественного кинематографа. Ужасно грустно от того, что не стало мастер, который никогда не стеснялся говорить то, о чем думает. Для этого нужна огромная смелость, образцом которой он стал для всех нас.

Талант, служение искусству, честность и твердость – все это о Станиславе Сергеевиче. Сегодня мы потеряли человека-эпоху, который, несмотря на свои многочисленные достижения, всегда был простым и настоящим. Как говорил сам мастер, «мужество – это когда человек не дает страху смерти руководить своей жизнью». Станислав Сергеевич навсегда останется в народной памяти, и нет сомнения, что своим творчеством он воспитает еще не одно поколение.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Станислава Сергеевича.

Мы будем помнить Вас. Спасибо за все.