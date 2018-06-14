На заседании регионального политсовета утвердили рабочую группу по защите прав обманутых дольщиков

Деятельность рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков при политическом совете Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» позволит усилить меры поддержки обманутым дольщикам

По решению регионального политсовета рабочую группу возглавил член фракции Партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского края, заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений Владимир Зюзин. В группу также войдут депутаты-единороссы профильных комитетов тех муниципальных образований, где наиболее остро стоит проблемы долевого строительства.

«Наша общая задача – это избегать появления обманутых дольщиков в будущем. Сейчас необходимо наладить взаимодействие рабочей группы со всеми заинтересованными сторонами и ведомствами», − отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко.

Еще одним вопросом повестки заседания стали промежуточные итоги реализации партийных проектов в крае.

На Кубани системно и последовательно реализуется комплекс мер, направленных на поддержку семьи и улучшение демографической ситуации, а также на повышение качества жизни семей с детьми, рассказала региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», депутат ЗСК Татьяна Рой.

Одним из показателей эффективности реализуемых мер поддержки, является увеличение численности семей, воспитывающих трех и более детей, улучшение демографических показателей. Так, если в 2015 году в крае количество многодетных семей составляло более 54 тысяч, то к концу 2017 эта цифра превысила 70 тысяч, около 67 тысяч из которых состоят на учете в органах социальной защиты и пользуются мерами социальной поддержки. Одновременно увеличиваются и объемы финансирования из краевого бюджета, выделяемые на реализацию мер социальной поддержки многодетных семей.

«В этом году Партия выступила инициатором проведения бесплатного обучения многодетных родителей с целью получения навыков работы воспитателей семейного детского сада. По итогам обучения выдается Диплом установленного образца о профессиональной переподготовке, дающий право работать воспитателем семейного детского сада, что повысит благосостояние семьи и самым благоприятным образом скажется на будущем пенсионном обеспечении многодетного родителя.

В Краснодарском крае в большинстве муниципалитетов активом партпроекта «Крепкая семья» были проведены обучающие семинары, о желании обучаться заявили более 50 кубанских семей», − отметила Татьяна Рой.

На Кубани проживает более 1 миллиона 170 тысяч детей, из которых более 14 тысяч детей являются сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. На сегодняшний день 97,4% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. Задача партийного проекта – оказать содействие в развитии мер поддержки данных семей.

С учетом специфики края важнейшей темой является обеспечение отдыха и проведение оздоровительных программ для детей.

В детские лагеря в этом году планируется выдать почти 16 тысяч путевок для детей, нуждающихся в особой заботе государства. Из них для детей-сирот – более 2,5 тысяч, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – более 13 тысяч.

«Партийным активом проекта «Крепкая семья» во всех местных отделениях Партии проведено обсуждения мер безопасного отдыха детей. Совместно с проектом «Народный контроль» по направлению «Территория детства» мы будем проводить системный мониторинг детских оздоровительных лагерей», − заключила Татьяна Рой.

Одной из задач партии «Единая Россия» является обеспечение доступности учреждений культуры для граждан России независимо от места их проживания. Особенно это актуально для малых городов, сел и районных центров, где зачастую клубы являются единственными учреждениями культуры, которые объединяют в себе музеи, театры, досуговые центры, площадки для развития народного творчества и промыслов, тем самым, являясь центрами коммуникации для населения.

«В 2018 году в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» будет модернизирован 31 Дом культуры и обновлено техническое оборудование и репертуары в пяти театрах Краснодарского края. В целом на проект из бюджетов всех уровней выделено более 85 миллионов рублей, из них на обновление репертуаров и техническое оснащение театров − более 18 миллионов рублей», − рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Культура малой Родины», ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин.

О реализации направления «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» в рамках партийного проекта «Детский спорт» рассказала региональный координатор партпроекта, депутат ЗСК, олимпийская чемпионка Ирина Караваева.

«Мы понимаем, что важно поддерживать развитие спорта, его пропаганду среди молодежи. Проект дает прекрасную возможность сделать это и в сельских школах. Мы должны провести качественный ремонт залов – создать все условия для занятий спортом, приложить максимум усилий, чтобы завершить работы к новому учебному году. Тогда у нас с вами будет уверенность, что в дальнейшем здесь будут заниматься спортом, будут организованы спортивные секции и кружки», − подчеркнула Ирина Караваева.

Также члены регионального политического совета утвердили руководителей партийных платформ. Социальную платформу возглавил член фракции Партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского края Александр Шустенков, Предпринимательскую – депутаты-единороссы в ЗСК Борис Юнанов и Борис Красавцев. Руководителем Либеральной платформы стал член фракции Партии «Единая Россия» в городской Думе Краснодара Александр Семенко, Патриотической − член Президиума регионального политического совета, секретарь первичного отделения Партии, председатель молодежного парламента Краснодара Виктория Гаркуша.