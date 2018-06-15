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Компания «ТОРЕС» стала победителем первого краевого конкурса и обладателем товарного знака «Сделано на Кубани»

Пятница, 15 июня 2018 07:01
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Компания «ТОРЕС» стала победителем первого краевого конкурса и обладателем товарного знака «Сделано на Кубани»

Компания «ТОРЕС» заявила на конкурс 20 продуктов торговой марки собственного производства. Особенностью конкурса стало то, что специальные продукты для него не разрабатывали. Все колбасы, деликатесы и полуфабрикаты – покупатели ежедневно могут приобрести в магазинах.

Все продукты прошли тщательную проверку специалистов по качеству и членов конкурсной комиссии. Изучали документацию, сертификаты качества, протоколы испытаний, отсутствие ГМО, вплоть до поставщиков сырья, а в завершении была проведена органолептическая дегустация образцов.

Все продукты «ТОРЕС» удостоены высокой экспертной оценки и получили право маркировки знаком «Сделано на Кубани».

Награды компаниям-победителям вручал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Диплом лауреата в группе «Продовольственные товары» принял директор по маркетингу и продажам ООО фирмы «ТОРЕС» Игорь Неговора (фото).

Теперь компания «ТОРЕС» в течение двух лет имеет право маркировать продукты–победители знаком качества «Сделано на Кубани». Для потребителей такой знак является гарантией высокого качества товара. Также компания «ТОРЕС» подписала соглашение на применение знака, в котором обязалась поддерживать заявленные потребительские свойства продуктов на протяжения этого периода.

Продукты «ТОРЕС», удостоенные знака «Сделано на Кубани»:

В группе вареные продукты:

Колбасы «Докторская» ГОСТ, «Молочная» ГОСТ, «Кремлевская», «Купеческая», сосиски «Любительские» ГОСТ, сосиски «Молочные» ГОСТ, сосиски «Венские», колбаски «Штутгартские» мясные, шпикачки «Русские».

В Группе варено-копченые продукты:

Сервелаты «Элитный», «Финский», салями «По-Венски», салями «По-Французски».

В группе сырокопченые колбасы:

«Армянская», «Праздничная», салями «TORES».

В группе полуфабрикаты в тесте:

Пельмени «Фирменные», хинкали «Сочинские».

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