〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в станице Кущевской

Четверг, 14 июня 2018 17:39
Оцените материал
(0 голосов)

В пятницу, 15 июня 2018 года, с 10.00 до 12.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в станице Кущевской по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Кущевскому району по адресу: ст. Кущевская, пер. Школьный, 55.

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по телефону: 8 (86168) 4-00-01.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Прочитано 31 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « На заседании регионального политсовета утвердили рабочую группу по защите прав обманутых дольщиков
Наверх