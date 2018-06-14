Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в станице Кущевской

В пятницу, 15 июня 2018 года, с 10.00 до 12.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в станице Кущевской по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Кущевскому району по адресу: ст. Кущевская, пер. Школьный, 55.

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по телефону: 8 (86168) 4-00-01.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю