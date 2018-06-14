Единороссы Кубани поддерживают предложения Правительства по пенсионной реформе

На заседании политического совета Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось обсуждение предложений Правительства по совершенствованию пенсионной системы «Отмечено, что в данном случае речь идет не просто о повышении пенсионного возраста, а о привлечении трудоспособного населения к решению задач экономического развития, а, следовательно, об укреплении системы социальной поддержки. Это даст возможность людям преклонного возраста иметь достойную пенсию. Важно, что при этом преобразования будут учитывать интересы всех социальных, профессиональных и возрастных групп населения. Это не имеет ничего общего с шоковой терапией. Уверены, что предложения, внесенные нашим регионом в масштабную программу социальных преобразований, предложенную председателем Партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым, будут приняты во внимание», − отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко.