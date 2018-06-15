Болельщики проходят квест

Необычное развлечение предлагают гостям и болельщикам Чемпионата мира в Сочи. Познакомиться с городом в перерывах между играми можно будет с помощью… квеста. Об этом рассказал начальник управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи Сергей Доморат.

- Туристические квесты – новое предложение этого сезона. Они подразумевают перемещение по городу на различных видах транспорта, включая автомобили, морские прогулки и выполнение всяческих заданий, благодаря которым гости города смогут получше узнать его. Квесты – очень разнообразны. Есть для любителей истории, есть для поклонников активного образа жизни, - пояснил Сергей Доморат.

Набрались впечатлений? Искупались в море? Поделиться эмоциями с друзьями в социальных сетях можно будет не уходя с пляжа. На нескольких пляжных территориях у Олимпийского парка Сочи начал работать бесплатный беспроводной Интернет Wi-fi. В планах администрации Краснодарского края обеспечить им 500 пляжей региона. Сделать это предполагается до 2019 года.

Ирина СИЗОВА