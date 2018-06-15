Шанс жить полноценно

Руководитель государственного учреждения — Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ выдал ключи от автомобилей Lada Granta восьми кубанцам, пострадавшим на производстве.

— Фонд социального страхования является единственной государственной структурой в нашей стране, которая в рамках страховых гарантий обеспечивает граждан, пострадавших на производстве, автотранспортными средствами,— сказал Александр Рунов. — Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования выдает автомобили с 2001 года. За это время жители края, пострадавшие на производстве, получили сотни машин, оборудованных ручным управлением и оснащенных с учетом индивидуальных особенностей владельца. На новых автомобилях установлены кондиционеры, роботизированные коробки передач, усилители руля, электростеклоподъемники, даже белый цвет кузова подобран так, чтобы в жаркое время года водителям было комфортно.

Кроме предоставления машин ФСС ежеквартально возмещает расходы на приобретение горюче-смазочных материалов и оплачивает один капитальный ремонт в течение всего срока эксплуатации. Мы говорим о доступной среде, удобстве, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя комфортно. Автомобиль — хорошее для них подспорье, и вручение машин подтверждает незыблемость приоритетов социальной политики и государства, и нашего региона.

Обладателем семисотого по счету автомобиля стал Николай Ладынский из станицы Новомышастовской, работавший оператором газораспределительной станции, на которой по вине коллеги произошел взрыв. Ликвидируя последствия аварии, Ладынский получил серьезные травмы.

Один из восьми обладателей автомобилей — бывший работник Гулькевичской домостроительной производственной механизированной колонны, ныне пенсионер Сергей Александрович Фролов. В 1984 году во время поездки на служебном легковом автомобиле, которым он управлял, лопнуло заднее правое колесо. Чтобы не столкнуться со встречным автобусом, перевозившим детей, мужчина резко ушел в сторону и врезался в стелу. У Фролова был серьезно поврежден позвоночник, челюсть, тазобедренный сустав, поэтому восстанавливался Сергей Александрович очень долго.

— Благодарен Краснодарскому региональному отделению Фонда социального страхования, специалисты которого очень помогли, в том числе и с медицинским освидетельствованием. Не все люди с ограниченными возможностями здоровья состоятельные и могут приобрести автомобили, поэтому вручение ключей от новой машины для меня — это настоящий подарок,— поделился счастливый обладатель Lada Granta.

Владимир Ильич Галунов из станицы Ленинградской трудился на транспортном предприятии, попал в ДТП, получив серьезные повреждения, перенес целый ряд операций. И именно Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования оказало ему помощь в восстановлении и получении нового автомобиля.

— Для каждого из нас автомобиль, врученный региональным отделением Фонда социального страхования,— это не просто средство передвижения, это шанс жить полноценно,— подчеркнул Владимир Ильич Галунов.

Михаил МУСАЕВ

Фото Владимира СЕМЕНЦА