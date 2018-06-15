В Краснодаре состоялась презентация проекта «Пальмира во времени и пространстве». Это была вторая презентация проекта специалистов Института истории материальной культуры Российской академии наук в России — первая прошла недавно в Москве.

На мероприятии присутствовали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди и начальник Управления государственной охраны культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский, а также более трехсот студентов, аспирантов и преподавателей кубанских вузов.

Открывая презентацию проекта «Пальмира во времени и пространстве», Христофор Константиниди отметил, что она проходит в рамках фестиваля «Античное наследие России».

— Фестиваль стартовал в Фанагории, Геленджике и Краснодаре. Обширная программа была запланирована в Новороссийске, Анапе, Абрау-Дюрсо и Тамани. Когда мы формировали концепцию программы фестиваля, то нашей основной задачей было, безусловно, показать и еще раз напомнить о богатом культурном и античном наследии России и Краснодарского края. Но помимо научно-популярных мероприятий в программу фестиваля было включено огромное количество массовых масштабных мероприятий. Фестиваль имеет несколько основных тематических направлений: «Культура и история», «Искусство и ремесла», «Кухня и виноделие», «Мореплавание и военное дело», «Олимпийское движение и спорт», «Православная культура». Площадки фестиваля — это, собственно говоря, существовавшие когда-то на территории наших современных курортных городов античные полисы: Торик — Геленджик, Горгиппия — Анапа, Бата — Новороссийск, Гермонасса — Тамань, Фанагория — Сенной,— сказал Христофор Константиниди.

Также в рамках подготовки программы фестиваля, отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона, Русское географическое общество разработало еще один масштабный проект — туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», который пройдет по землям древнего царства, в которое входили территории современных регионов: Краснодарского края, Крыма и Ростовской области. Новый туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» получил поддержку администрации Краснодарского края, а соответствующие соглашения уже подписали региональные министры курортов и туризма.

Также Христофор Константиниди отметил, что 31 мая в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына была открыта выставка «Фанагория. Археологическая жемчужина России», на которой можно увидеть уникальнейшие археологические находки из раскопок античного города Фанагории, находившегося у современного поселка Сенной на Таманском полуострове.

Роман Семихатский отметил, что никогда такое внимание не уделялось именно античной культуре Краснодарского края.

— У нас один из самых богатых на археологию регионов России. На нашей территории находится более пятнадцати тысяч объектов археологического наследия, большая часть которых — памятники именно античной культуры. И их изучение, конечно же, очень важно для нас,— сказал он. — Проект «Пальмира во времени и пространстве» — образец того, как нужно работать с объектами культурного наследия, учитывая при этом современные технологии и реалии сегодняшнего дня. Мы будем стремиться к тому, чтобы такие же технологии внедрялись и у нас, особенно учитывая нашу археологическую специфику региона.

Более подробно о проекте рассказала руководитель экспедиции, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

— Проект специалистов Института истории материальной культуры Российской академии наук — это исследование, ставшее результатом работы экспедиции в Пальмиру в сентябре 2016 года,— сказала она. — Наш институт выступил с инициативой зафиксировать все разрушения с помощью беспилотного аппарата и построить 3D-модель города.

Во время короткого промежутка между первым освобождением исторической территории Сирии от террористов и ее повторным захватом в январе 2017 года археологи и специалисты-топографы произвели комплексную цифровую трехмерную съемку на площади двадцать квадратных километров, сделав более двадцати тысячи фотоснимков высокого разрешения.

— Три участка: Долина башенных гробниц, Юго-Западный некрополь и Юго-Восточный некрополь — были сняты с помощью беспилотников с высоты двухсот метров, а центральная часть города дополнительно снята с высоты 120 метров.

Вся собранная таким невероятным трудом и в сложной обстановке информация служит прежде всего делу сохранения всемирного исторического наследия, а также дальнейшему научному изучению уникального памятника. На основе этой работы российских ученых в итоге будет создана 3D-модель Пальмиры, которая сможет помочь будущим реставраторам.

Наталья Соловьева рассказала, что теперь документально доказаны разрушения, нанесенные Пальмире террористами. Она продемонстрировала снимки, на которых четко видно, что наиболее пострадали храм Бэла (он уже не поддается реставрации — его можно только воссоздать заново), храм Баалшамина (его, к счастью, воссоздать можно, так как при взрыве он распался на крупные фрагменты), Триумфальная арка, крепость Файр-Ад-Дина, колонна Зенобии, некрополи и полностью уничтоженные погребальные башни. Также во время изучения удалось установить, что остальные архитектурные объекты остались нетронутыми либо подверглись незначительным повреждениям.

Наталья Соловьева рассказала присутствующим, что помимо разрушений было обнаружено и множество грабительских раскопов. Их видно и на фотографиях, и на 3D-модели. Также она продемонстрировала снимки античного музея в Пальмире и напомнила о том, как террористы казнили директора — известного исследователя и археолога Халеда Асаада за то, что он не рассказал, куда были вывезены древнейшие артефакты и сокровища. Героический поступок хранителя музея, бесспорно, достоин уважения. Ведь культурное наследие Пальмиры — это наследие не только Сирии, а всего человечества, которое необходимо сохранить.

Важно отметить, что работы такого масштаба и такой точности были проведены на территории древней Пальмиры впервые за всё время изучения этого археологического памятника. И именно наша страна стала единственным обладателем самой свежей и самой детальной фиксации удивительного древнейшего города в пустыне.

Людмила МЕЦЛЕР

Развалины Пальмиры были обнаружены английскими купцами в конце XVII века, археологические раскопки велись в XX веке. В 1980 году архитектурные памятники Пальмиры были включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.