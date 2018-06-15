Краснодарский край и Германия: укрепление деловых связей

В рамках конференции «Современные немецкие технологии и решения в области транспортной логистики и складского хозяйства» в Торгово-промышленной палате Краснодарского края прошла встреча представителей предпринимательского сообщества и властей Кубани с немецкой бизнес-миссией. Встреча была организована Российско-Германской внешнеторговой палатой совместно с ТПП Краснодарского края при поддержке и участии администрации Краснодарского края.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента инвестиций и развития МСП края Юрий Волков, заместитель председателя ТПП региона Егор Робский, представители местной власти и более пятнадцати немецких компаний, работающих в сфере транспортной логистики и складского хозяйства, а также предпринимательское сообщество Кубани. Немецкую делегацию возглавила руководитель отдела транспорта Департамента экономики и науки Посольства Германии в Москве Сабине Туск.

Приветствуя иностранных гостей, Юрий Волков рассказал о недавней поездке в Берлин, где состоялась презентация экономического потенциала Краснодарского края, а также винных отраслей и производств.

— Мероприятие прошло успешно и продуктивно, мы получили много положительных отзывов и откликов,— сказал глава департамента.

Юрий Волков выступил с презентацией экономического и инвестиционного потенциала края. Также немецким коллегам рассказали о созданном в регионе Welсomе-center, который оказывает полный комплекс услуг иностранным предпринимателям.

Сабине Туск рассказала о прошедшей встрече с компаниями, работающими не один год на Кубани. Те подтвердили, что им комфортно работать в регионе.

— Наша поездка в Краснодарский край — это часть федеральной программы по освоению новых перспективных рынков малыми и средними предприятиями. Германия заинтересована в сотрудничестве и развитии деловых и экономически выгодных отношений с Россией в целом и Краснодарским краем в частности. Германия второй по товарообороту партнер России,— рассказала Сабине Туск, отметив, что немецкие компании провели анализ рынка в Краснодарском крае и заметили в разы возросший товарооборот, а также новые рынки сбыта, потенциально интересные немецким компаниям в сфере логистики, складского хранения и транспортировки.

Немецкая делегация была представлена широко известными компаниями, которые после официальной части провели презентацию своих компаний для кубанских представителей бизнеса и пообщались с ними в формате b2b.

— Подобные встречи поспособствуют укреплению деловых связей между Краснодарским краем и Германией. Эта страна является надежным партнером Кубани, активно инвестирующим в экономику региона. Немецкий бизнес уже реализовал ряд масштабных проектов в нашем крае, мы надеемся на дальнейшее развитие продуктивного сотрудничества с немецкими коллегами,— прокомментировал Юрий Волков.