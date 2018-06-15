Новые принципы кадастровой оценки

На еженедельном планерном совещании депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, которое провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко в эту среду, парламентарии обсудили вопросы кадастровой оценки объектов капитального строительства.

Эта одна из актуальных тем сегодняшнего дня, которая касается и бизнеса, и простых жителей, имеющих в собственности объекты недвижимости.

О том, какая работа проводится, чтобы привести в соответствие кадастровую стоимость объектов капитального строительства с реальной, рыночной, рассказал руководитель Департамента имущественных отношений Краснодарского края Александр Шеин. Он отметил, что с существенной разницей между кадастровой и рыночной стоимостью недвижимости столкнулось большинство россиян, что, естественно, не могло не вызвать их нареканий в адрес оценщиков. Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию счел необходимым обратить внимание на существующую проблему и необходимость ее решения.

Так, в прошлом году в нашем крае было зафиксировано 1260 обращений о пересмотре кадастровой стоимости недвижимости.

Стоит отметить, что раньше работы в данной сфере на конкурсной основе выполняли так называемые независимые оценщики. Но в соответствии с внесенными в федеральное законодательство изменениями теперь эта миссия возложена на институт государственных кадастровых оценщиков. В Краснодарском крае полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости объектов недвижимости, наделено ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ».

В настоящее время проводится государственная кадастровая оценка: зданий, помещений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, земельных участков из состава земель лесного и водного фонда. Всего оценке в нашем регионе подлежит более 2,8 миллиона объектов капитального строительства.

По результатам уже проведенных работ Краевым БТИ подготовлен проект отчета, который 22 мая был размещен на официальных сайтах Росреестра и Краевого БТИ, а также в ряде СМИ. В нем представлены предварительные результаты определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства.

— Замечания к этому документу могут быть представлены всеми заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней со дня опубликования лично, по почте или через сеть Интернет в территориальные отделы Краевого БТИ, которые есть во всех 44 муниципальных образованиях края,— рассказал руководитель Департамента имущественных отношений. — К данным замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок.

Депутаты в первую очередь говорили о тех трудностях, с которыми сталкиваются специалисты во время оценки объектов.

Вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко подчеркнул особую важность разъяснительной работы среди населения. Это необходимо, так как именно люди, предоставив достоверную информацию о том или ином объекте недвижимости, максимально оперативно помогут скорректировать ошибки кадастровой оценки. Профильный комитет ЗСК провел уже пять выездных заседаний с участием представителей 39 муниципалитетов края на эту тему. Завершающее совещание в этой серии запланировано на 15 июня в причерноморской зоне. По его словам, такие встречи помогают донести до населения, что к вопросу кадастровой оценки нужно относиться со всей серьезностью.

Кубани повезло, что в 2011 году она стала одним из 12 пилотных регионов, в которых началась работа по кадастровой оценке объектов недвижимости. И сделанное ранее, накопленный опыт в настоящее время позволяют провести своеобразную работу над ошибками.

— Сейчас одинаково важны максимально объективная оценка кадастровой стоимости и разъяснительная работа среди населения. Ведь понятно, что речь идет о повышении налога на недвижимость. Поэтому нам надо четко обозначить, что это федеральная норма, есть единые для всех расчетные показатели, исходя из которых и складывается кадастровая стоимость,— подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Он согласился с тем мнением, что проведение работы по оценке в сжатые сроки трех миллионов объектов — это большая нагрузка на специалистов профильных служб. Но тем не менее кадастровая оценка должна быть проведена качественно. И здесь важно в том числе межведомственное взаимодействие.

— Самое главное — минимизировать количество обращений по необоснованно завышенным оценкам объектов капитального строительства… Непонятна позиция некоторых представителей органов местного самоуправления, которые, вместо того чтобы подключаться к разъяснительной работе на местах, сами показывают неосведомленность в данном вопросе. Поэтому необходимо провести цикл семинаров, совещаний, подтянуть специалистов на местах, активизировать их деятельность,— сказал Юрий Бурлачко.

Нужно напомнить, что после получения итогового отчета Департамент имущественных отношений Краснодарского края должен утвердить содержащиеся в нем результаты определения кадастровой стоимости, приняв соответствующий приказ. Такой документ об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства и земельных участков из состава земель лесного и водного фондов вступит в силу на Кубани первого января 2019 года.

Депутаты приняли резолюцию, в которой рекомендовали Департаменту имущественных отношений края утвердить конкретный план действий по совершенствованию данной работы. В частности, необходимо провести еще ряд проверок правильности расчетов кадастровой стоимости, а также полученных результатов на соответствие фактическим ценам на строительство объектов недвижимости в крае. Нужно и совершенствование механизмов, при которых правильные уточнения в единый реестр, в котором должна аккумулироваться вся информация об объектах недвижимости в Краснодарском крае, будут вноситься максимально оперативно.

Марина ВЛАДИМИРОВА