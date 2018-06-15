Душевное — в духовном

В Краснодаре завершился XIV Кубанский фестиваль православной авторской песни «Величай, душе моя…».

Фестиваль не только песенный — он объединяет поэтов-чтецов, авторов-исполнителей, хоровые коллективы и мастеров декоративно-прикладного искусства в стремлении славить Господа.

Этой весной фестиваль проводился в три этапа. Первый — в муниципальных образованиях Кубани, второй — по четырем зонам края: 26 апреля — в малом зале Кубанского казачьего хора, 28 апреля — в Центре народной культуры «Казачье подворье» станицы Ленинградской, 14 мая — в Доме культуры города Апшеронска, 18 мая — в Крымске.

Организаторы — Министерство культуры Краснодарского края и Государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор» отмечают растущий творческий уровень участников и высокий интерес к фестивалю. Получив благословение настоятелей приходов Екатеринодарской и Кубанской епархии, Армавирской, Ейской, Новороссийской, Тихорецкой епархий, в фестивале приняли участие 23 хоровых коллектива, 43 вокальных ансамбля, 19 солистов-вокалистов, 26 поэтов-чтецов, шесть композиторов, 12 авторов-исполнителей. Общее количество участников — более восьмисот человек, 327 из них — дети.

Заключительное мероприятие фестиваля «Величай, душе моя…» прошло на днях в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора.

От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной участников и гостей финального этапа приветствовал заместитель главы ведомства Григорий Жуков:

— Поздравляю с этим замечательным праздником веры, праздником творчества! Вот уже четырнадцатый год на Кубани проводится наш фестиваль «Величай, душе моя», а это говорит о том, что данное направление искусства, которое идет через душу, через веру, востребовано у нас в крае, и фестиваль занимает достойное место в многогранной, красочной культурной палитре нашего региона.

С приветственными словами также обратились настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов, председатель жюри фестиваля, художественный руководитель Кубанского казачьего хора, народный артист России Виктор Захарченко и сопредседатель жюри, председатель комиссии по культуре Екатеринодарской и Кубанской епархии, клирик Свято-Троицкого собора города Краснодара протодиакон Михаил Околот.

В заключительном концерте фестиваля приняли участие лучшие коллективы и исполнители. Каждый получил диплом лауреата и памятный подарок. Двадцать пять номинантов из Армавира, Геленджика, Краснодара, Новороссийска, Апшеронского, Белореченского, Динского, Красноармейского, Крымского, Курганинского, Кущевского, Ленинградского, Мостовского, Северского, Темрюкского, Туапсинского районов представили на большой сцене Кубанского казачьего хора свои авторские произведения, стихи собственного сочинения и песни известных композиторов. Особенно порадовали дети: Андрей Савицкий из станицы Старонижестеблиевской, Александра Сергеева из Крымска, Александр Ли из Краснодара, Анастасия Монич из Апшеронска. Их выступления безупречны. Даже не верится, что человеку в столь раннем возрасте дано так ясно мыслить, создавая прекрасные талантливые произведения духовного смысла.

В рамках заключительного этапа фестиваля в фойе концертного зала была представлена и выставка изделий декоративно-прикладного искусства православной направленности. Внимание зрителей особенно привлекли большие иконы в красочных окладах, изготовленные детскими руками воспитанников Новолеушковской школы-интерната с профессиональным обучением. Впрочем, все мастера из Павловского, Белореченского, Динского, Тихорецкого, Каневского, Щербиновского, Абинского, Темрюкского, Тбилисского, Кавказского, Калининского районов и города Краснодара были награждены дипломами участников фестиваля.

Пресс-служба Кубанского казачьего хора