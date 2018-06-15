Романтика хрупкости

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 7 июня открылась выставка «Стекло и керамика в изобразительном искусстве».

В экспозиции представлены произведения живописи и графики русских художников XIX—XX веков, декоративно-прикладное искусство.

На выставке можно получить представление о значении фарфора и стекла в структуре живописного пространства на основе произведений таких разноплановых художников, как И. Т. Хруцкий, К. Е. Маковский, С. Ю. Судейкин и другие.

В первой половине XIX века характерно романтическое отношение современников к фарфору и стеклу. Изображение ваз, графинов постоянно присутствует в натюрмортах художника-академиста И. Т. Хруцкого.

В картинах К. Е. Маковского «У туалета», А. И. Морозова «За чаепитием» отсутствует поэтическая природа фарфора и стекла, что в начале 50-х годов XIX века четко прослеживается в контексте бытового осмысления действительности.

В творчестве художников «Мира искусства», СРХ, «Бубнового валета» возрастает самостоятельное значение натюрморта, который получает новое качество — декоративность. Поэтому художественные особенности фарфора и стекла как части предметного мира изобразительного искусства постоянно находились в сфере творческих интересов художников: «Натюрморт с фарфоровыми фигурами» С. Ю. Судейкина, «Цветы в белом кувшине» И. И. Машкова, «Ваза с цветами» А. А. Экстер.

В период 1920—1950 годов современники воспринимали фарфор и стекло через призму идеологии советского общества. Наряду с архитектурой они выполняют функции демонстрации успехов советской власти. При этом советский натюрморт стоял несколько в стороне от социалистического реализма, что давало возможность художникам вновь осязаемо обрести отвергнутую так называемыми беспредметниками «вещь» через эксперименты в области цвета и фактуры: «Натюрморт» С. В. Семенова, «Купавки» Г. К. Савицкого.

Новый этап в восприятии фарфора и стекла в 1960—1980 годы резко отличается от предшествующего времени. На смену их демонстративной функции приходит утилитарная. Эстетизация окружающего человека мира вещей, обусловленных интересом к русскому натюрморту начала ХХ века, ведет художников к повышенному вниманию к фарфору и стеклу: «Розы и разноцвет» Н. А. Маричевой, «Натюрморт» Г. И. Цейтлина. На Кубани в это время складывается своя, построенная на ярких фольклорных элементах живописная система, изображение фарфоровой и стеклянной посуды присутствует на всех представленных картинах: «Цветы» А. А. Калугина, «Дыни» Р. И. Солуяновой, «Натюрморт с айвой» А. Г. Семко.

Стилистические поиски художников конца XX века обращены к широкому кругу традиций мировой культуры, что отразилось и в их произведениях: «Серый день» И. В. Пугача, «Натюрморт с луком» П. П. Бабенко и др.

Выставка дополнена русским и советским фарфором XIX—XX веков: «Ваза декоративная» Л. Н. Павловой, «Ваза для цветов» И. И. Гончаренко, «Питьевой набор» Н. П. Натушевской и др.

Выставка будет работать до 15 июля.