Влюбленные в поэзию Пушкина

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина при поддержке Министерства культуры Краснодарского края представила вниманию жителей и гостей города масштабный проект, посвященный Пушкинскому дню России.
Сочетание неожиданных решений и актуальных подходов с любимой и знакомой классикой уже стало традиционным для проведения Пушкинского дня в краевой библиотеке. В этом году творческая команда постановщиков мероприятия, пользующегося у краснодарцев большой популярностью, снова подарила зрителям незабываемые моменты встречи с прекрасным.
На этот раз заслуженный артист Кубани Виктор Плужников подготовил вместе с ведущими актерами Молодежного театра ТО «Премьера» литературно-драматический спектакль по повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель».
Постановка стала ярким финальным аккордом всекубанской акции «Читаем Пушкина». В ней участвовали многие известные краснодарские актеры.
Праздник завершился традиционным возложением цветов к подножию памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Фото Юрия КОРЧАГИНА