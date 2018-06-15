Влюбленные в поэзию Пушкина

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина при поддержке Министерства культуры Краснодарского края представила вниманию жителей и гостей города масштабный проект, посвященный Пушкинскому дню России.

Сочетание неожиданных решений и актуальных подходов с любимой и знакомой классикой уже стало традиционным для проведения Пушкинского дня в краевой библиотеке. В этом году творческая команда постановщиков мероприятия, пользующегося у краснодарцев большой популярностью, снова подарила зрителям незабываемые моменты встречи с прекрасным.

На этот раз заслуженный артист Кубани Виктор Плужников подготовил вместе с ведущими актерами Молодежного театра ТО «Премьера» литературно-драматический спектакль по повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель».

Постановка стала ярким финальным аккордом всекубанской акции «Читаем Пушкина». В ней участвовали многие известные краснодарские актеры.

Праздник завершился традиционным возложением цветов к подножию памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

Фото Юрия КОРЧАГИНА