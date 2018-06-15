УФСИН России по Краснодарскому краю за уклонение от отбывания наказания разыскивается: Александр Владимирович Карпенко, 03.07.1970 года рождения, уроженец Краснодарского края, Павловского района, ст. Веселой.

Осужден 11.06.2014 Павловским районным судом Краснодарского края по ч. 1 ст. 222 УК РФ к одному году лишения свободы в колонии-поселении.

Семнадцатого августа 2014 года А. В. Карпенко уклонился от самостоятельного следования в ФКУ КП-8 УФСИН России по Ростовской области.

Словесный портрет: рост — 175 см, плотного телосложения, лицо овальное, плечи прямые, шея средняя, волосы темно-русые, средней длины, лобные залысины, глаза светлые, рот средний, губы средние, уши слегка оттопыренные.

Может представляться данными брата: Михаилом Владимировичем Карпенко.

Всем, кому известно местонахождение разыскиваемого лица, просьба сообщить по телефонам:

8 (861) 219-99-18 — отдел розыска УФСИН России по Краснодарскому краю,

8 (861) 253-70-10 — дежурная часть УФСИН России по Краснодарскому краю.