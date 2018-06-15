Донимают коллекторы? Приставы расскажут, как быть

Сотрудники УФССП России по Краснодарскому краю подготовили памятку для граждан, вынужденных общаться с представителями юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности.

Как спокойно реагировать на любые выпады так называемых коллекторов? Достаточно досконально изучить свои права и соблюдать простые рекомендации.

Итак, как бороться с угрозами и другими противоправными действиями?

Если вам угрожают

В случае, если лица, осуществляющие действия по возврату просроченной задолженности, угрожают вам причинением вреда, убийством и т.п., то необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. При этом целесообразно письменно ходатайствовать об установлении номер телефона звонящего и кому он принадлежит;

Если требуют наличные

Коллектор требует от вас внести платеж не на счет в банке, а отдать ему наличными? Возможно, вы столкнулись с вымогательством и злоупотреблением служебными полномочиями. Вы имеете право подать заявление в полицию.

Если разглашены ваши персональные данные

Выявлен факт разглашения ваших персональных данных без вашего согласия? Смело обращайтесь в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с жалобой.

Если пытаются попасть в ваше жилье

В ситуации, когда коллекторы пытаются попасть в ваше жилье, прикрываясь необходимостью описать и изъять ваше имущество, следует срочно вызвать полицию. Кроме того попросите выйти двух соседей для засвидетельствования правонарушения.

У коллекторов требуйте предъявить документы, чтобы в случае их ухода до прибытия полиции была возможность подать заявление в правоохранительные органы.

Важно! Наложение ареста на имущество должника осуществляется только судебным приставом-исполнителем в соответствии с полномочиями, которые он получает на основании вступившего в законную силу судебного акта. Коллекторы к указанному процессу не имеют никакого отношения.

Если нарушают иные ваши права

Коллекторы нарушают ваши права? Можете жаловаться в следующие органы:

- если кредитор является кредитной, либо микрофинансовой организацией, то можно обратиться в территориальный орган Центрального банка Российской Федерации.

- если права нарушены кредитором, который не является кредитной организацией, а относится к реестровым или нелегальным коллекторам, то необходимо обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю по телефону консультационного центра (861) 262-74-14 или электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Для объективного рассмотрения вашего заявления и достижения удовлетворительного результата целесообразно в заявлении детально в хронологическом порядке изложить события и одновременно приложить следующие документы: копию паспорта; копии договоров займа, кредитных договоров, по которым имеются непогашенные обязательства, копии судебных актов о взыскании денежных средств; детализацию смс-сообщений и телефонных звонков от оператора сотовой связи; копии договоров на оказание услуг, заключённых с операторами сотовой связи; аудиозаписи общения (на компакт-диске); цифровые копии изображения экрана монитора компьютера («Скриншоты»), свидетельствующие о том, что коллекторы размещают в различных социальных сетях негативную информацию в отношении должника; распечатанные копии электронных писем; копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, если обращались в правоохранительные органы; копии ответов органов прокуратуры, если Вами оспаривались постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; копии ответов из территориального органа Центрального банка Российской Федерации или прокуратуры, если обращались в эти органы.

Если вы желаете ознакомиться со сведениями о реестровых коллекторах, которые прошли определенную процедуру проверки на соответствие требованиям Закона, то их можно найти на сайте ФССП России в разделе «Сервисы» http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/.

Напоминаем гражданам, что закон не освобождает заемщиков от исполнения обязательств, поэтому сами по себе требования кредиторов и лиц, действующих от их имени, предъявленные в рамках закона, правомерны и не могут рассматриваться как нарушение прав.