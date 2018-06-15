Активисты ОНФ в Краснодарском крае обсудили итоги исполнения «майских указов»

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае обсудили результаты общественного контроля за выполнением «майских указов» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина от 2012 г. Народный фронт продолжает держать на контроле 191 поручение по «майским указам» 2012 г. Из них ОНФ считает исполненными 78% (149 поручений), 12% (23 поручения) – не исполнены, 10% (19 поручений) – исполнены, но требуют дальнейшего контроля.

Общественная форма контроля за исполнением президентских поручений оказалась эффективной – более половины поручений не были сняты с контроля по рекомендации экспертов ОНФ, отметили представители ОНФ. Ответственным министерствам и ведомствам пришлось сначала устранить проблемы, отвечать на вопросы активистов, и только потом докладывать об исполнении поручений.

Так, на территории Краснодарского края за прошедший период при поддержке ОНФ были решены проблемы по самым разным направлениям. Например, в Краснодаре особо остро стоял вопрос с микрорайоном «Московский» в котором проживает более 30 тыс. человек, а социальная инфраструктура отсутствовала. При поддержке ОНФ был открыт опорный пункт полиции, введены в эксплуатацию пять детских садов, открыто почтовое отделение, работают детская и взрослая мини-поликлиники, благоустроены бульвар «Солнечный» и бульвар имени Котлярова. Также ведется строительство школы на 2,5 тыс. мест, которая откроется в 2019 г.

Активистам Народного фронта в Сочи удалось защитить парк Победы от застройки. На момент вмешательства ОНФ на территории парка начала свою деятельность частная строительная компания, которая обнесла часть парка высоким забором.

В рамках работы проекта ОНФ «За честные закупки» были отменены сомнительные конкурсы на приобретение автомобилей премиум-класса и предметов роскоши за счет бюджетных средств в нескольких муниципальных образованиях края.

Активисты проекта Народного фронта «Генеральная уборка» ликвидировали крупные скопления мусора в Новороссийске, Краснодаре, Анапе, Сочи и Новокубанске, не считая множества небольших очагов несанкционированного скопления мусора по всему Краснодарскому краю.

Отдельным пунктом можно отметить подключение к электросетям более 555 участков, выделенных для многодетных семей Кубани: «Региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае более полутора лет работает над проблемой кубанских многодетных семей, получивших безвозмездно участки четыре года назад в станице Старокорсунская без элементарных коммуникаций. В июле 2016 г. после многочисленных переговоров при участии Народного фронта был определен алгоритм работы - после подключения к проблеме краевого министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства наконец озвучены даты подключения электричества к участкам многодетных семей – это середина 2018 г. В июле 2017 г. были внесены изменения в инвестпрограмму «Кубаньэнерго» и к концу 2018 г. будет подключена первая очередь многодетных семей», - заявила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Светлана Бессараб.

Благодаря активным действиям экспертов Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае была налажена работа по капитальному ремонту многоквартирных домов. До 2016 г. она практически не работала: в 2016 г. было отремонтировано всего 48 домов, при том, что на счету Фонда капремонта мертвым грузом лежали 1,5 млрд. руб. граждан. После корректировки краевого законодательства и ряда совещаний ОНФ добился ремонта в 2017 г. 357 многоквартирных домов. В 2018 г. запланирован ремонт уже 718 домов.

«Сейчас мы пристально следим за качеством выполняемых по капитальному ремонту работ. В первую очередь кровель и лифтового хозяйства, недостатки в ремонте которых приносят жильцам больше всего неудобств. И тут необходима четкая система контроля за действиями подрядчиков с участием всех заинтересованных лиц: регионального оператора, муниципалитета, управляющих компаний, товариществ собственников жилья и самих жильцов», - отметила член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной думы Наталья Костенко. При активном содействии ОНФ железнодорожные вокзалы Краснодарского края ОАО «РЖД» стали доступными - за год работы реализовано более 70 мероприятий по благоустройству и повышению доступности 13 вокзалов края, организована служба помощи и сопровождения путешествующих инвалидов. В 2017 г. по просьбе ОНФ железнодорожной компанией направлено более 1,2 млрд. руб. на реконструкцию вокзальных комплексов в Лоо, Лазаревской, Туапсе, которые нельзя было модернизировать точечными мероприятиями. Всему этому предшествовал комплексный мониторинг доступности курортных вокзалов, который провели в мае 2016 г. активисты ОНФ и инвалиды вместе с членом Центрального штаба ОНФ Натальей Костенко. Сегодня опыт взаимодействия с активистами ОНФ Краснодарского края в этой сфере железнодорожная компания переносит на другие регионы страны.

В Ейске по инициативе регионального отделения ОНФ открылся реабилитационный центр для детей-инвалидов. 8 августа 2016 г. было организовано государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Ейский социально-реабилитационный центр развития для несовершеннолетних», где созданы современные условия для полноценного развития детей.

Примеров решения проблем жителей края достаточно, особенно в рамках работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды и проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Отремонтировано более пятисот километров проблемных участков дорог, благоустроены дворовые территории, скверы и парки по всему краю. Работа по приоритетным проектам будет продолжена, но Движение расширяет форматы сотрудничества с правительством России в деле контроля за реализацией нового «майского указа». Теперь работа ОНФ будет строиться на 12 тематических площадках. Каждая площадка соответствует национальным проектам (программам) из нового «майского указа» главы государства: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.