Синоптики рассказали о погоде в выходные в Краснодарском крае

Ветер восточного и северо-восточного направлений, днем порывы могут усилиться до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17−22°С, по юго-восточным предгорьям 11−16°С, днем 29−34°С, местами ожидается 36-градусная жара.

Небольшой дождь прогнозируется во второй половине дня на Черноморском побережье региона. Ветер северо-восточный с переходом на восточный, южный 6−11 м/с, порывы 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−22°С, днем 28−33°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре небольшой дождь ожидается и в субботу, и в воскресенье. Днем воздух прогреется до + 25 °C, ночью отметки термометров покажут +22°С.

В центральных и южных районах Краснодарского края на ближайший уик-энд ожидаются дожди с грозой, в отдельных пунктах — ливни с градом. Температура воздуха ночью 17−22°С, днем 28−33°С, местами воздух прогреется до 35 °C.